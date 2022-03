Nach Blick in den Himmel: Vater wie verwandelt

Eine Familie, die vor elf Jahren ihren 2-jährigen Sohn aufgrund von Atemwegskomplikationen durch das Grippevirus verloren hat, berichtet, dass das, was Gott für ihr Leben und das Leben anderer durch ihren Sohn getan hat, einem Wunder gleichkam.

Der Vater Darin Hamm, ein ehemaliger Atheist, erzählt, wie ein Blick in den Himmel ihn verwandelte und ihn auf eine Reise des Glaubens führte, während sein verstorbener Sohn Griffin nur noch wenige Stunden zu leben hatte, bevor er von den lebenserhaltenden Maßnahmen abgesetzt wurde.

Darin und seine Frau Jennifer sagen, ihr kleiner Sohn Griffin sei ein „zufriedenes, glückliches und aufmerksames Kind gewesen, das das liebte, was alle Jungen mögen – Traktoren, Autos und mit seinem Vater draußen sein“. „Es hat sieben Jahre gedauert, bis wir ihn bekommen haben“, so die Eltern gegenüber der Epoch Times, „und er war ein Geschenk Gottes.“

Schwierigkeiten bewältigen

Obwohl die Erziehung von Griffin und dem älteren Sohn Dylan für Darin und Jennifer reibungslos verlief, berichtet der dreifache Vater, dass sie eine sehr schwierige Zeit in ihrer Ehe durchgemacht haben.

Jennifer beschreibt, dass ihr Mann in dieser Zeit sehr viel Wut und Frustration gegenüber anderen Menschen empfand. Es war nicht ungewöhnlich, dass er mit jemandem, der ihn im Geschäft oder in der Gemeinde verärgert hatte, in einen Streit geriet. Er war oft unberechenbar, und man riet ihr, über eine Scheidung nachzudenken. Doch sie kämpfte und fand Hoffnung durch ihren Glauben.

Darin hingegen sagt, er sei ein stolzer Atheist gewesen, der „Christen hasste“, weil er sie für gewöhnlich für unauthentisch hielt, und viele, die er kannte, korrupt waren. Er sagt, dass er oft mit Menschen zu tun hatte, die behaupteten, an Gott zu glauben, aber kein gutes Leben führten.

Als Inhaber eines großen Unternehmens in einer Gegend, in der sich viele zum Glauben bekennen, fühlte er sich oft durch das Verhalten anderer entmutigt und wurde dadurch noch wütender.

An einem kalten Januartag im Jahr 2011 nahmen die Dinge für die Hamms jedoch eine ungewöhnliche Wendung. Nachdem Griffin tagelang aufgrund einer unvorhergesehenen Verschlechterung seiner Atmung an lebenserhaltenden Geräten angeschlossen war, machte Darin eine Erfahrung, die den Verlauf seines Lebens verändern sollte.

Die Familie war zu diesem Zeitpunkt seit vier Tagen im Krankenhaus und es wurde ihr mitgeteilt, dass Griffin hirntot sei und man ihn innerhalb der nächsten 24 Stunden von den lebenserhaltenden Maßnahmen abtrennen würde. „Ich sagte den Ärzten, dass ich nicht jedes Mal, wenn jemand den Raum betrat, raten wollte, ob sie das tun würden, also sollten sie eine Zeit festlegen“, erinnert sich Darin. „Es war 16:30 Uhr, als wir dieses Gespräch führten. Sie sagten, dass sie am nächsten Tag um 16:30 Uhr die lebenserhaltenden Geräte abschalten würden.“

Das Ärzteteam teilte den Eltern mit, dass sie Griffins Kopf freilegen würden, und gab ihnen die Erlaubnis, sich zu ihm zu legen. Darin beobachtete Jennifer, die sich stundenlang zu ihrem Sohn legte, wohl wissend, dass ihr nicht mehr viel Zeit mit ihm blieb.

Für Darin waren die letzten Stunden mit Griffin jedoch völlig anders. Als er sich für 30 Minuten hinlegte, wurde alles um ihn herum mit jeder Minute dunkler, erklärt er.

„Ich konnte ihn überhaupt nicht trösten. Das war zu viel für mich“, sagt er. „Es war das erste Mal in meinem Leben, dass etwas zu viel war. Ich saß in einem Stuhl, sah ihn an und sagte laut: ‚Ich bin nicht Manns genug. Ich kann meinen eigenen Sohn nicht trösten, obwohl er nur noch 14 Stunden hat.‘“

Eine lebensverändernde Erfahrung

Da er aber nicht aufgeben wollte, versuchte er, den Mut aufzubringen und sich wieder zu Griffin zu legen. Als er sich schließlich zum dritten Mal zu ihm legte, berührte Darin sein Haar und ergriff seine Hand wie bei einem Händedruck.

Was dann folgte, war eine Erfahrung, die Darins Leben für immer veränderte. Im Folgenden erzählt er davon:

„Genau in diesem Moment war ich weg, wie aus meinem Körper herausgehoben, weg. Ich reiste mit ihm. Er war vor mir und schaute zu mir zurück. Er hatte seine rechte Hand hinter sich, und meine linke Hand hielt seine Hand. Wir waren auf der Reise. Es fühlte sich schnell an, aber es war nicht der Wind. Ich konnte nur blau sehen, und es fand eine Kommunikation mit mir statt. Ich erhielt viele Eindrücke von dem, wie die Atmosphäre aussah.

Meine erste Reaktion auf Griffin war: ‚Ich kann nicht glauben, dass das passiert.‘ Er sah mich an, und sein Lächeln war so groß und er war so lebendig. Aber wenn er den Blick von mir abwandte, wurde ich sehr unglücklich. Dann sah er mich wieder an, und das Gefühl verschwand. Es war einfach so intensiv, die Liebe, die ich fühlte, und dann schaute er weg. Als er das dritte Mal wegschaute, wurde mir so schlecht und übel von meinen eigenen Gefühlen, nicht gut genug zu sein. Ich dachte mir: ‚Du musst härter werden. Das ist ein seltener Moment, den du mit deinem Sohn erlebst. Er ist am Leben.‘ Dieses Mal sah Griffin mich an und lachte. Er kannte meine Gedanken. Er kicherte und sagte: ‚Papa, du bist nicht schlecht!‘ In diesem Moment wusste ich genau, was er meinte, geistig und emotional.

Und dann erfuhr ich die Liebe Gottes. Er war überall. Er war das Blau, das ich sah, und er umfasste mich völlig. Ich konnte die Dinge sehen, die ich in meinem Leben getan hatte, die Dinge, die ich für gute Entscheidungen hielt, die aber keine waren. Ich konnte geschäftliche Entscheidungen sehen, die ich getroffen hatte und die so falsch waren, weil ich sie aus einer egoistischen Perspektive heraus getroffen hatte. Ich sollte der Beschützer meines Bruders sein. Ich habe mich nicht um die Menschen gekümmert, wie ich es hätte tun sollen. Ich spürte, dass Gott mir sagte, dass er mir Menschen in mein Leben gibt, damit ich mich um sie kümmere, aber das hatte ich nicht getan. Ich konnte sehen, wie sich diese Dinge abspielten, und Gott zeigte es mir auf eine sehr friedliche und liebevolle Art, nicht auf eine kritische Art. Es war hart, aber gleichzeitig so liebevoll. Alles ergab einen Sinn.

Ich konnte die Ewigkeit sehen, und zwar sehr genau. Sie lag außerhalb der Zeit. Es war mir dort sehr klar, dass Griffin in seinen zwei Jahren mehr getan hat, als die meisten Menschen in Hundert Jahren tun könnten. Sein Leben war wirklich wertvoll und vollendet.

Wir kamen zu einem Punkt, der wie das Ende aussah. Es schien, als wollte Griffin mich jemandem vorstellen. Seine Aufmerksamkeit ging irgendwohin und dann sah er wieder zu mir. Dann fragte er mich: ‚Papa, darf ich bleiben?‘ Es war eine Ja-Nein-Frage. Ich wusste, dass ich Nein sagen konnte, und dass er noch leben würde, wenn ich zurückkam. Das war glasklar. Aber wissen Sie, was ich gesagt habe? Ich sagte weit mehr als ‚Du kannst bleiben‘. Ich sagte: ‚Wow, mein Sohn, natürlich kannst du bleiben!‘“

Darin erinnert sich deutlich daran, dass er in dem Moment, in dem er das Wort „wow“ aussprach, wieder in seinem Bett im Krankenhaus lag und die Hand seines Sohnes hielt. In diesem Moment war „wirklich alles vorbei“.

„Diese Liebe, die ich dort im Himmel spürte … Mir war klar, dass all die Liebe, die ich jemals aufbringen konnte, höchstens ein Zehntel von einem Prozent der Liebe war, die Gott für mich empfand“, sagt Darin über seine tiefgreifende Erfahrung.

Als die Ärzte kamen, um Griffin von den lebenserhaltenden Geräten zu nehmen, empfand Darin einen „unbegreiflichen Frieden“. Jennifer erinnert sich, dass sie zu diesem Zeitpunkt wusste, dass etwas anders war, weil er alle anderen tröstete.

„Ich war nicht so betroffen von dem, was passierte, weil meine Realität die war, die mir im Himmel gezeigt wurde“, so Darin weiter. „Elf Jahre später ist das immer noch meine Realität. Ich wusste nicht, ob das, was ich erlebt hatte, irgendwie nachlassen würde, oder ob das Wissen und die Erinnerung an das, was ich gesehen hatte, verblassen würden.“

Sein Weg zum Glauben mag anders verlaufen sein als bei anderen und kam eher „dramatisch und unmittelbar“.

Jennifer erinnert sich, dass ihr Mann in den Wochen nach Griffins Tod immer wieder den Satz sagte: „Im Leben geht es um Liebe und Beziehung.“

Darin glaubt, dass dies die Worte waren, die ihm gegeben wurden, als er die lebhafte Erfahrung eines Blicks in den Himmel hatte. Die Begegnung machte ihn zu einem völlig anderen Menschen, der plötzlich den unstillbaren Wunsch verspürte, die Bibel zu lesen und alles über Gott zu erfahren.

Er schlug einen Weg ein, auf dem er allen von Gott erzählen, vergangene Beziehungen wiedergutmachen und mit den Menschen in seinem Leben ins Reine kommen wollte. Alle waren überrascht und konnten nicht glauben, wie sehr er sich verändert hatte: Von einem wütenden und unberechenbaren Menschen wurde er zu einem geduldigen, liebevollen, gütigen und fürsorglichen Mann.

„Es ist jetzt elf Jahre her und ich sehe, wie er sich völlig verändert hat, wie eine neue Schöpfung“, sagt Jennifer. „Ich habe angefangen, meinen Mann wieder zu lieben.“

Neuausrichtung

Im Laufe der Jahre hat sich nicht nur Darins Leben verändert; er hat es sich auch zur Lebensaufgabe gemacht, Gottes Liebe mit anderen zu teilen.

Er möchte, dass die Menschen wissen, dass es den „Himmel“ gibt und dass Gottes Liebe zu uns unbestreitbar ist. Er glaubt, dass das Leben kurz ist und dass unsere Aufgabe darin besteht, Gott und einander zu lieben und zu dienen.

Um anderen zu helfen, versucht Darin, mit Menschen zu sprechen, die Fragen zum Leben haben, und er hat einen Dienst entwickelt, der Menschen hilft, die am Rande des Selbstmords stehen.

Für Darin war es so, als hätte Gott ihm die Fähigkeit gegeben, Hoffnung mit den Menschen zu teilen. Er glaubt fest daran, dass Menschen, die sich in einer Krise befinden, irgendwie zu ihm gelangen, damit er ihnen helfen kann, von Gottes Liebe und der Ewigkeit zu erfahren.

In der Zwischenzeit ging Jennifer nach dem Tod von Griffin zur Seelsorge. Sie erinnert sich, dass sie sich immer wieder in einer traurigen Lage befand.

Eines Tages meinte ihr Seelsorger jedoch, dass nichts, was er ihr sagen könne, ihre Situation weniger schmerzhaft machen würde. Dann stellte er ihr eine entscheidende Frage.

„Er fragte mich, ob ich in meinem Leben Gutes erfahren habe“, erinnert sie sich, „und dann riet er mir, Gott für diesen Segen zu danken, bevor ich ihn verliere. So begann ich, mich zu zwingen, Gott für jeden einzelnen Segen in meinem Leben zu danken, bevor ich betete und die Liste meiner Sorgen und Beschwerden durchging. Das hat mein Denken völlig umprogrammiert.

Ich weiß nicht, wo wir jetzt wären, wenn das nicht passiert wäre.“

Zwei Jahre nachdem Griffin seine Adresse in den Himmel verlegt hatte, wurden Jennifer und Darin mit einer Tochter namens Alaina gesegnet. Jennifer kündigte ihren Job und blieb zu Hause, um ihre Tochter aufwachsen zu sehen und jeden Moment zu genießen.

Im Januar dieses Jahres fügte Jennifer Hamm ein weiteres Gedicht zu den vielen hinzu, die sie für ihren Sohn geschrieben hat; Griffin wäre 13 Jahre alt geworden.

„Ich habe viele Fragen, aber wenn ich in den Himmel komme, wird das keine Rolle mehr spielen. Ich vertraue darauf, dass Gottes Plan größer ist als meiner“, sagte die Mutter von drei Kindern. „Dies ist nur ein kleiner Teil des Lebens. Der Himmel ist für immer. Das ist alles nur ein Wimpernschlag.“

***

Komm mich heute Nacht in meinen Träumen besuchen.

Sei mein, nur für diesen Tag.

Ich kann jedoch versichern, am Ende

würde ich dich anflehen zu bleiben.

Jetzt komm ein bisschen näher,

lass mich dich nah bei mir spüren.

Lass mich eine Sekunde lang wieder erleben,

wie ich zärtlich umarmt werde.

Lass mich dein fröhliches Lachen hören,

während du auf deinem alten Fahrrad fährst.

Lass die Erinnerungen lebendig bleiben mit

all den Dingen, die du früher mochtest.

Lass uns hier sitzen und eine Weile reden.

Wie ist es wirklich da oben?

Gibt es wirklich nur Liebe und Freude und

nichts von dieser Verzweiflung?

Lasst uns das Beste aus unserer Zeit hier machen

und laut singen sein Loblied.

Und wenn Gott beschließt, uns nach Hause zu rufen,

bitte treffe uns dort in den Wolken.

Wir lieben und vermissen dich Griffin,

In Liebe Mommy, Daddy,

Dylan und Alaina