Am Karfreitage – von Annette von Droste-Hülshoff

Aus der Reihe Epoch Times Poesie – als Anna Elisabeth Franzisca Maria Adolphina Wilhelmina Ludovica getauft und in einem alten westfälischen Adelsgeschlecht geboren, unterstütze Anette von Droste-Hülshoffs Mutter das Talent ihrer Tochter schon in jungen Jahren.

Am Karfreitage

Weinet, weinet, meine Augen,



Rinnt nur lieber gar zu Tränen,Ach, der Tag will euch nicht taugen,Und die Sonne will euch höhnen!Seine Augen sind geschlossen,Seiner Augen süßes Scheinen.Weinet, weinet unverdrossen,Könnt doch nie genugsam weinen!

Als die Sonne das vernommen,

Hat sie eine Trauerhülle

Um ihr klares Aug‘ genommen,

Ihre Tränen fallen stille.

Und ich will noch Freude saugen

Aus der Welt, der hellen, schönen?

Weinet, weinet meine Augen,

Rinnt nur lieber gar zu Tränen!

Still, Gesang und alle Klänge,

Die das Herze fröhlich machen!

„Kreuz’ge, kreuz’ge!“ brüllt die Menge,

Und die Pharisäer lachen.

Jesu mein, in deinen Schmerzen

Kränkt dich ihre Schuld vor allen;

Ach, wie ging es dir zu Herzen,

Dass so viele mussten fallen!

Und die Vöglein arm, die kleinen,

Sind so ganz und gar erschrocken,

Dass sie lieber möchten weinen,

Wären nicht die Äuglein trocken;

Sitzen traurig in den Zweigen,

Und kein Laut will rings erklingen.

Herz, die armen Vöglein schweigen,

Und du musst den Schmerz erzwingen!

Weg mit goldenen Pokalen,

Süßem Wein vom edlen Stamme!

Ach, ihn sengt in seinen Qualen

Noch des Durstes heiße Flamme!

Dass er laut vor Schmerz muß klagen,

Erd und Himmel muß erbleichen,

Da die Henkersknecht‘ es wagen,

Gall‘ und Essig ihm zu reichen!

Tei 1 – Fortsetzung folgt

Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848)