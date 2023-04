An eine Sängerin – von Friederike Brun

Aus der Reihe Epoch Times Poesie – Friederike Brun stammte gebürtig aus Thüringen, lebte verheiratet in Kopenhagen. Ab 1790 erschienen ihre ersten Gedichte in verschiedenen Almanachen. In ihren beliebten Salons trat ihre jüngste Tochter Ida als Sängerin und Tänzerin auf.

An eine Sängerin

Töne länger, Silberstimme! klage



Seelenwohllaut tiefer mir in’s Herz!Ach! wie Augenblick‘ entflöhen TageMir in Thränen, mir beiSchmerz.Zauberin! von welchen HarmonieenHast Du Ton, und Red‘ und Sang entlehnt?Länger athmend mitFühlt‘ ichaus Deiner Brust verschönt!

Friederike Brun (1765-1835)