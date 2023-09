Der Herbstgang – von Johann Heinrich Voß

Aus der Reihe Epoch Times Poesie – Voß ist bekannt für seine Übertragungen der Ilias und der Odyssee von Homer und anderen Klassikern der Antike. Bekannt war er mit Friedrich Klopstock, Matthias Claudius und Wilhelm von Humboldt, und empfing diese auch bei sich.

Der Herbstgang

Die Bäume stehn der Frucht entladen,



Und gelbes Laub verweht ins Tal;Das Stoppelfeld in SchimmerfadenErglänzt am niedern Mittagsstrahl.Es kreist der Vögel Schwarm, und ziehet;Das Vieh verlangt zum Stall, und fliehetDie magern Aun, vom Reife fahl.

O geh am sanften Scheidetage

Des Jahrs zu guter letzt hinaus;

Und nenn ihn Sommertag und trage

Den letzten schwer gefundnen Strauß.

Bald steigt Gewölk, und schwarz dahinter

Der Sturm, und sein Genoß, der Winter,

Und hüllt in Flocken Feld und Haus.

Ein weiser Mann, ihr Lieben, haschet

die Freuden im Vorüberfliehn,

Empfängt, was kommt unüberraschet,

Und pflückt die Blumen, weil sie blühn.

Und sind die Blumen auch verschwunden;

So steht am Winterherd umwunden

Sein Festpokal mit Immergrün.

Noch trocken führt durch Tal und Hügel

Der längst vertraute Sommerpfad.

Nur rötlich hängt am Wasserspiegel

Der Baum, den grün ihr neulich saht.

Doch grünt der Kamp vom Winterkorne;

Doch grünt beim Rot der Hagedorne

Und Spillbeern, unsre Lagerstatt !

So still an warmer Sonne liegend,

Sehn wir das bunte Feld hinan,

Und dort, auf schwarzer Brache pflügend,

Mit Lustgepfeif, den Ackermann:

Die Kräh’n in frischer Furche schwärmen

Dem Pfluge nach, und schrein und lärmen;

Und dampfend zieht das Gaulgespann.

Natur, wie schön in jedem Kleide !

Auch noch im Sterbekleid wie schön !

Sie mischt in Wehmut sanfte Freude,

Und lächelt tränend noch im Gehen.

Du, welkes Laub, das niederschauert,

Du Blümchen, lispelst: Nicht getrauert !

Wir werden schöner auferstehn !

Johann Heinrich Voß (1751-1826)