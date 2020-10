Der Herzenswechsel – Von Johann Gottfried von Herder

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Der Herzenswechsel

Du gibst mir also nicht dein Herz,

so gib das meine mir.

Denn, Liebste, hab ich deines nicht,

was soll das meine dir?

Gib es mir wieder, doch lass sein.

Bekäm‘ ich’s auch zurück.

Du stiehlst es mir doch tausendmal

mit jedem neuen Blick.

Behalt es, wahr in deiner Brust

fortan der Herzen zwei.

Wohl schauet eins das andre an

in zarter Lieb und Treu.

Oh, weg ihr Zweifel, weg du Schmerz,

ihr findet keine Statt.

Ich glaub es fest, ich hab ihr Herz

weil sie das meine hat.

Johann Gottfried von Herder (1744 – 1803)