Der ist mein Freund nicht … – Von Cäsar Flaischlen

Der ist mein Freund nicht …

Der ist mein Freund nicht, der die Sonne nicht mag …

Die Sonne muß lieb haben, wer mein Freund sein will …

die Sonne und das Meer

und den Wald überm Strand

und die Wiesen

und die Wolken, die darüber gehn …

in Stille und Sturm!

Doch nicht bloß so, wie man so sagt, man habe was gern!

Es muß dir sein, was dem Vogel die Freiheit …

es muß zu deinem Leben gehören,

es muß ein Stück von dir selber werden …

ein Stück deiner Seele,

das du hast

mitten auch in Novemberschauern,

mitten in Mauern,

mitten in Alltags-Hast und Last!

Die Sonne muß lieb haben, wer mein Freund sein will!

Cäsar Flaischlen (1864 – 1920)