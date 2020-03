Die Ameisen – Von Joachim Ringelnatz

Die WHO ist eine Organisation der Vereinten Nationen, zuständig für – Weltgesundheit – zumindest vermeintlich. Aber es scheint so, dass die Korruption darin Leben in Gefahr bringt. Inzwischen ist es eine anerkannte Tatsache, dass die Kommunistische Partei Chinas eine zweistufige Lösung anwendet, um mit dem Coronavirus umzugehen. Mehr»