Die Gottsucher – Von Peter Rosegger

"Ihr Kinder, schaut Euch doch einmal um! Seid nicht so dumm." Foto_iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Die Gottsucher

Unendlich der Raum,

Unendlich die Zeit,

Kein Ziel und Halt

In Ewigkeit.

Die Kinder des Leides, sie sehnen und rufen,

Sie irren und zweifeln in Nacht und Noth

Und suchen nach Gott,

Sie suchen im Buchstaben,

Sie suchen im Bild,

Sie beten und bluten,

Sie streiten wild,

Entzünden die Scheiter znr lodernden Fackel,

Sie suchen im Kelch und suchen im Brot:

„Wo bist Du, Gott?“

Sie suchen im Leben,

Sie suchen in Kunst,

Sie suchen in Grübeln

Und Liebesbrunst,

Sie suchen im düsteren Schatten der Tempel,

Sie rufen in der Freiheit Morgenroth:

„Wo bist Du, Gott?“

Die Armen, sie wandern

Am Pilgerstab,

Die Weisen, sie suchen

Die Himmel ab,

Sie suchen im schuldlosen Kindesherzen,

Und fragen mit Grauen den starren Tod:

„Wo bist Du, Gott?“

Und sieh, im Suchen

Und heißen Streit

Steht immer der Herr

An ihrer Seit‘,

Und klopft ihnen lächelnd wohl auf die Achsel:

„Ihr Kinder, schaut Euch doch einmal um!

Seid nicht so dumm.“

Peter Rosegger (1843 – 1918)

Aus der Sammlung Dem Himmel

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!