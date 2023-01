Die Reise der Heiligen Drei Könige – Von Manfred von Pentz

Der Stern an sich war die erste Erfahrung... Foto: NASA, ESA, CSA, und STSc/

Aus der Reihe Epoch Times Poesie – Gedichte und Poesie für Liebhaber

Die Reise der Heiligen Drei Könige

Gold schleppten wir mit in den Satteltaschen



Auch muffiges Wasser in KürbisflaschenTags narrten uns gleißende LuftgebildeNächtens fiel Raureif auf Schwerter und SchildeFahrten gab’s, doch keine klaren BeweiseEin Traum nur stand am Anfang der Reise.Der Stern an sich war die erste ErfahrungGöttlicher Funke und dann… Offenbarung!

Manfred von Pentz (2023)

