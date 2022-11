Friede ist da – Von Renate Lilge-Stodieck

Still muss ich sein, ruhig und ganz allein, und atme dennoch Leben ein. Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Friede ist da

Ich möchte ans Ende der Welt



heute wandern,ich will nicht mehr gehendie Wege der andern.

Ich möchte ins Innre der Erde

heut gehen,

ich möchte den fernsten Stern

heute sehen,

will erwachen vom Traum

im zeitlosen Raum,

in raumloser Zeit,

in der Ewigkeit.

Und so wandere ich

ans Ende der Welt

und greif mir die Sterne

vom Himmelszelt

und gehe tief

in mein Herz hinein,

dort bin ich allein.

Und während ich warte,

was nun geschieht,

seh‘ ich, wie etwas

die Wände wegzieht.

Wie die Tore sich öffnen

von Sehnsucht bewegt,

wie das ganze Weltall

sich kreisend dreht.

Still muss ich sein,

ruhig und ganz allein,

und atme dennoch

Leben ein,

sehe, wie alles geschieht,

wächst, blüht und vergeht,

keinen Moment

stille steht

und doch kann im

innersten Keim

Ruhe sein.

Ich lasse mich

auf die Erde fallen,

ich spiele das Spiel

und versuche bei allem

nicht zu vergessen,

was ich hörte und sah –

Friede ist da.

Renate Lilge-Stodieck (1987)