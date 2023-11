Poesie Alles vergeht

Im Herbst – von Adelbert von Chamisso

Aus der Reihe Epoch Times Poesie – Die französische Revolution zwingt die Familie Chamissos, er selbst 15-jährig, zur Flucht und läßt ihn in Berlin erwachsen werden. In Erinnerung an den gebürtigen Franzosen, der auf deutsch schrieb, wird seit 1985 der Adelbert-von-Chamisso-Preis an Autoren nicht-deutscher Muttersprache vergeben, die mit ihrem Werk einen wichtigen Beitrag zur deutschsprachigen Literatur leisten.