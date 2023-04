In den duftenden Frühling will ich hinaus – von Auguste Kurs 

Aus der Reihe Epoch Times Poesie – Die Berlinerin Auguste Kurs dichtete schon als Kind. Mit dreißig schließlich. als verheiratete Frau, gab sie anonym ihren ersten Gedichtband heraus. Durch den Erfolg ermutigt folgten weitere Veröffentlichungen.

In den duftenden Frühling will ich hinaus

Hinweg aus dem kalten, beengenden HausIn die freie verlockende Weite;Was soll mir der Bücher verdrießlicher Kram,Die ich immer und immer vergeblicher nahm,Ich werfe sie freudig zur Seite.

Denn find‘ ich nicht draußen der Blätter genug?

Da schimmert geheimnißvoll jeglicher Zug

Von des Ewigen eigenen Händen,

Das wieget die übrigen Lettern wohl auf,

So will ich denn auch in geflügeltem Lauf

Von dem Einen zum Andern mich wenden.

Da bin ich nun draußen und blicke umher,

Wie wird das Studiren schon wieder mir schwer,

Hier unter den blühenden Bäumen!

Sie senden schon Blüthe auf Blüthe mir zu,

So will ich hier rasten in seliger Ruh,

Und will nur genießen und träumen.

Auguste Kurs (1815-1892)