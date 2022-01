Januar – und dessen still verborgnes Sein – Von Emil Besser

Und drunter all das junge Leben

Poesie zum Träumen. Das Gedicht von Emil Besser stimmt auf den immer wieder mit Sehnsucht von uns allen erwarteten Frühling, ein.

Januar

Das weite todesmüde Schweigen;



Die kalte Klarheit in der Luft;Die Bäume mit den kahlen Zweigen;Auf frischem Schnee ein blauer Duft;— Und drunter all das junge Leben,Um dessen still verborgnes SeinSchon ahnungsvolle Träume schwebenVon einer Welt im Sonnenschein.

Emil Besser, Schriftsteller, geboren 1863. Er war als Beamter tätig. Aus der Sammlung „Wie sich Wandersleute grüßen“