Juni-Nachmittag – Von Lisa Baumfeld

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Juni-Nachmittag

Der stille Tag spann gold’ne linde Fäden …



Ein Seidennetz, das unsre FrühlingserdeDem Himmel nah‘ zog. Und vom Himmel strichEin ferner, frommer, ahnungsbanger HauchDarüber hin. Und immer musst‘ ich denkenAn jenes Märchen denken … thöricht … schön …… Von Palmengärten, Engeln, süssem FriedenIn Gottes wunderliebem Himmelreich.

Ringsum lag’s wartend still … die Halme wehten

Und sinnend goss die Sonne ihren Blick

Auf leuchtend grüne, leisbewegte Wälder,

Und auf verträumte weite Fluren hin,

Und alles lag in goldverklärter Schöne,

In Erdenschöne.

Von der Erde wob

Ein grünes Athmen schwellend herben Lebens

Darüber hin.

Es war, es war als ob

Die lebensheisse, ewig irre Erde

Aufseufzend innehielt‘ in tollem Lauf …

Sich an des Himmels weite Brust zu schmiegen,

Das müde Herz in blauen Traum zu wiegen …

Lisa Baumfeld (1877 – 1897)

