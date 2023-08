Nächte am Comersee – von Stefan Zweig

Vielleicht nur ein Vers vom Wiegen des Windes und blinde Sehnsucht zurück in die Zeit… Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie – Stefan Zweig war international der meist gelesene Autor seiner Zeit. 1934 emigrierte der österreichische Schriftsteller von Salzburg nach London. Entwurzelt nahm er sich 1942 in Brasilien das Leben.

Nächte am Comersee

Von diesen Nächten, den sternelichtklaren



– Herz mit deinem ruhlosen Schritt! –Was nimmst du von diesen wunderbarenNächten auf deine Wege mit?

Was du empfandest, wenn rings in der Schale

Des Teiches das Silber überschwoll

Und tief bis in die ruhenden Tale

Ein Strom von zitternden Sternen quoll?

Kann das verschatten, wie über dem Hügel

Weiße Blende in Nacht verging,

Wenn sich bläulich der eilende Flügel

Einer Wolke dem Mond umhing?

Kann das verwehn, wie die schweigsamen stillen

Blumen, die ihr heißes Gebet

Über die kunstvollen Türen der Villen

An dein atmendes Herz geweht?

Kann das verzittern, wie – leiser und blasser,

Eine sinkende Perlenschnur –

Der Mondglanz über das Wiegen der Wasser

Hinrann ins Dunkel und ohne Spur?

Bleibt dir denn nichts vom Raunen der schwanken

Zypressen hart an dem Ufergang

Und dort von all den Träumergedanken,

Eine Runde lang, eine Stunde lang?

Vielleicht nur ein Vers vom Wiegen des Windes

Und blinde Sehnsucht zurück in die Zeit,

Wie Duft gelöst in ein wehendes lindes

Gefühl unsagbarer Zärtlichkeit.

Stefan Zweig (1881 – 1942)