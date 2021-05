Schwan auf der Alster – Von Fred Endrikat

Zur Wirkung braucht der Schwan den See so wie der König sein Milieu. Zerstört man nun die Phantasie, bleibt ein gewöhnlich Federvieh. Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Schwan auf der Alster

Am Alsterfährhaus zieht ein Schwan



mit stolzer Grazie seine Bahn.Wie er sich wendet und sich dreht,ist jeder Zoll ganz Majestät.

Das schöne Bild das Herz erbaut,

wenn man nicht bis nach unten schaut.

Verläßt der stolze Schwan sein Reich,

dann watschelt er der Ente gleich.

Wie er so latscht und wackelnd geht –

fürwahr, bar jeder Majestät!

Er wirkt als König bis zum Knie,

doch dann versagt die Poesie.

Zur Wirkung braucht der Schwan den See

so wie der König sein Milieu.

Zerstört man nun die Phantasie,

bleibt ein gewöhnlich Federvieh.

So offenbart sich jederzeit

wie hier die Unvollkommenheit.

Die Liebe urteilt nicht so roh,

denn Leda liebt den Schwan auch so.

Fred Endrikat (1890 – 1942)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!