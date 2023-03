Siehe, auch ich – lebe

Aus der Reihe Epoch Times Poesie – Schon mit 43 Jahren verstorben, am 31. März 1914, hinterließ Morgenstern ein reichhaltiges Werk, dass sich vor allem durch Komik und Ernsthaftigkeit gleichermaßen auszeichnet. Er war ein Solitär als Kunstschaffender, keiner Richtung zuzuordnen. So finden seine Arbeiten vor allem posthum Anerkennung.

Also ihr lebt noch, alle, alle, ihr,

am Bach ihr Weiden und am Hang ihr Birken,

und fangt von neuem an, euch auszuwirken,

und wart so lang nur Schlummernde, gleich – mir.

Siehe, du Blume hier, du Vogel dort,

sieh, wie auch ich von neuem mich erhebe…

Voll innern Jubels treib ich Wort auf Wort…

Siehe, auch ich, ich schien nur tot. Ich lebe!