So nimm denn meine Hände – Von Julie Hausmann

Und führe michBis an mein selig EndeUnd ewiglich.Ich mag allein nicht gehen,Nicht einen Schritt;Wo du wirst gehn und stehen,Da nimm mich mit.

In dein Erbarmen hülle

Mein schwaches Herz

Und mach es gänzlich stille

In Freud und Schmerz;

Laß ruhn zu deinen Füßen

Dein armes Kind;

Es will die Augen schließen

Und glauben blind.

Wenn ich auch gleich nichts fühle

Von deiner Macht,

Du führst mich doch zum Ziele,

Auch durch die Nacht.

So nimm denn meine Hände

Und führe mich

Bis an mein selig Ende

Und ewiglich.

Julie Hausmann (1826 – 1901)

Komponist: Friedrich Silcher 1842

Katholische Kirchengemeinde St. Joseph in Dortmund-Asseln

Orgel: Joachim Pieck aus Dortmund

Trompete: Michele Kaufmann aus Bünde

Interpret: Leipzig Radio Chorus, male section, Jörg-Peter Weigle