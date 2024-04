Unsere elektrische Verbindung zur Erde – ein Schlüssel für mehr Gesundheit und Wohlbefinden

Menschen sind in ihrer Essenz elektrische Wesen. Elektrizität hält unsere Herzen am Schlagen, bewirkt die Kontraktion der Muskeln und leitet Signale durch das Nervensystem, die es uns ermöglichen, zu denken, zu fühlen, uns zu bewegen und mit unserer Umwelt zu interagieren.

Insbesondere Neuronen zeichnen sich durch eine ausgeprägte elektrische Aktivität aus, doch die elektrische Natur des Menschen reicht weit über das Gehirn hinaus. Ein tieferes Verständnis dieser elektrischen Eigenschaften kann uns helfen, die Grundlagen unserer Gesundheit besser zu verstehen und unterschiedliche Krankheitsursachen zu identifizieren.

Medizinische Fachkräfte nutzen die Messung elektrischer Aktivitäten im Körper, um verschiedene Krankheiten zu erkennen und zu diagnostizieren. Ein gängiges Verfahren ist das Elektrokardiogramm (EKG), das die elektrische Aktivität des Herzens erfasst. Diese elektrischen Impulse entstehen im Sinusknoten, der sich im oberen rechten Bereich des Herzens befindet.

Die Anzahl der vom Herzen erzeugten elektrischen Impulse variiert und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Alter, Fitnessniveau, Körpergröße und Gewicht. In der Regel produziert das Herz zwischen 60 und 100 Impulse pro Minute. Diese elektrische Energie ermöglicht es dem Herzen, sich rhythmisch zusammenzuziehen und Blut effektiv durch den Körper zu pumpen.

Elektrische Impulse als Schlüssel zur Gesundheit

Michael Levin, ein Professor für Biologie an der Tufts University und Direktor des dortigen Zentrums für Regenerative und Entwicklungsbiologie, fand in seiner Forschung heraus, dass elektrische Muster eine zentrale Rolle in der embryonalen Entwicklung spielen. Diese Muster, die als eine Art biologische Blaupause dienen, könnten in der Zukunft das gezielte Nachwachsen von Gliedmaßen und Organen ermöglichen und damit revolutionäre Fortschritte in der regenerativen Medizin und Krebsprävention herbeiführen.

Die Studie betont auch die grundlegende Bedeutung elektrischer Impulse im menschlichen Körper, die zahlreiche physiologische Funktionen beeinflussen. Besonders die freien Radikale – instabile Moleküle mit einer positiven Ladung – tragen durch den Entzug von Elektronen von anderen Molekülen zur Krankheitsentstehung bei. Antioxidantien, die in vielen Lebensmitteln vorkommen, spielen eine entscheidende Rolle, da sie diese freien Radikale neutralisieren und somit zur Stabilität und Gesundheit auf zellulärer Ebene beitragen.

Von der Sonne zur Haut

Antioxidantien sind nicht die einzige Methode, um Elektronen in unseren Körper zu integrieren. Die vorherrschende Zusammensetzung unseres Körpers aus Wasser und Mineralien begünstigt seine Eigenschaft als effektiver elektrischer Leiter. Dies ermöglicht es uns, elektrische Energie aus der Umgebung, insbesondere von der Erde, aufzunehmen.

Geladene Teilchen können direkt durch Hautkontakt mit der Erde aufgenommen werden, beispielsweise beim Barfußlaufen oder Schwimmen in natürlichen Gewässern. Diese Verbindung kann zahlreiche gesundheitliche Vorteile wie Entzündungshemmung, verbesserte Blutzirkulation und allgemeine Verbesserungen des physiologischen und psychologischen Wohlbefindens fördern.

Forschungen ergaben, dass dieser Vorgang eine Vielzahl von weiteren physiologischen und psychologischen Effekten haben kann, darunter die Prävention degenerativer Erkrankungen, die Förderung des Schlafs sowie Schmerzlinderung.

Erdung

Dieser Prozess des Elektronenaustauschs mit der Erde wird als „Erdung“ bezeichnet und verschiedene Forschungsergebnisse zeigen seine vorteilhaften physiologischen Effekte. Laut einer vor über einem Jahrzehnt durchgeführten Überprüfung der verfügbaren Forschungsergebnisse wird die Erdung als „ein überraschend positiver und übersehener Umweltfaktor für die Gesundheit“ betrachtet.

Beispielsweise hat sich eine kleine Studie, die im „Journal of Alternative and Complementary Medicine“ veröffentlicht wurde, damit befasst, wie zwei Stunden Erdung die elektrische Ladung von roten Blutkörperchen beeinflussen und dadurch deren Neigung, zu verklumpen, verringern kann.

Dr. Stephen Sinatra, ein renommierter Kardiologe, der 2022 verstarb, verband konventionelle Medizin mit komplementären Ernährungs-, Mind-Body- und Lifestyle-Ansätzen. Dr. Sinatra war an vielen frühen Forschungen zu den Vorteilen der Erdung beteiligt.

„Im Körper haben diese Elektronen eine entzündungshemmende Wirkung, weil sie die Aktivität der freien Radikale verringern, die Entzündungen und chronische Schmerzen verursachen“, schrieb Dr. Sinatra in einem Artikel auf seiner Website.

Eine weitere Studie erforschte die Effekte der Erdung auf Entzündungen, Immunreaktionen und die Wundheilung sowie auf die Vorbeugung und Behandlung von chronisch-entzündlichen und Autoimmunerkrankungen. Die Forscher fanden heraus, dass Erdung nicht nur Schmerzen lindern kann, sondern auch die Anzahl bestimmter weißer Blutzellen – Neutrophile und Lymphozyten, die eine wichtige Rolle im Immunsystem spielen – beeinflusst.

Eine 2022 veröffentlichte Studie zeigte auch, dass die Verbindung zur Erde die Behandlungsergebnisse bei COVID-19-Patienten verbesserte. Siebenundsiebzig Patienten mit einer COVID-19-Infektion wurden angewiesen, täglich zwischen 15 Minuten und sechs Stunden direkten Kontakt mit der Erde oder einem Erdungsgerät herzustellen. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Erdung signifikante kurative und präventive Wirkungen hatte und zu einer verkürzten Krankheitsdauer führte.

Eine weitere Studie, veröffentlicht 2017 im Fachjournal „Neonatology“, betraf 26 Frühgeborene in einer neonatologischen Intensivstation, die mit Erdungskabeln verbunden waren. Durch die Erdung stabilisierte sich die Herzfrequenz der Babys und ihr Vaguston, ein entscheidender Gesundheitsindikator, stieg um 67 Prozent.

Lesen Sie auch Studie: Erdung kann therapeutische Wirkung bei COVID-19 haben

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Conducting Health: Our Electrical Connection to the Earth and Sun“. (deutsche Bearbeitung kr)