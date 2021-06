Unterm Schirm – Von Richard Zoozmann

So wandeln wir den Wald daher erquickt, entzückt und traut umfangen: Wir sind noch unterm Schirm gegangen und regnete schon längst nicht mehr. Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Unterm Schirm

Es regnet. Laß es regnen, Kind,



Schön geht sich’s doch auf Waldespfaden,Wenn seinen feuchten goldnen FadenIm Sonnenschein der Regen spinnt.

Spann auf das runde, rote Dach!

Wenn ich an deinem Arm so hänge,

Mein Haupt dicht an das deine dränge,

Wird mir der Schirm zum Lustgemach.

Schön ist der Wald! Erquickend haucht

In diesem warmen Sommerregen

Sein würz’ger Atem uns entgegen –

Die Wiese dampft, der Weiher raucht.

Wie perlen- und demantbestaubt

Siehst du zu Füßen dir die feuchten,

Vertropften Gräser funkelnd leuchten,

And jeder Ast scheint frischbelaubt.

So wandeln wir den Wald daher

Erquickt, entzückt und traut umfangen:

Wir sind noch unterm Schirm gegangen

Und regnete schon längst nicht mehr.

Richard Zoozmann (1863 – 1934)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!