Vor Tag – von Guido Zernatto

Aus der Reihe Epoch Times Poesie – Auch als „Bauerndichter“ bezeichnet war Zernatto stark mit seiner Heimat in Kärnten verbunden. Nach dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland floh der auch als Politiker tätige Zernatto 1938 über Umwege in die USA.

Vor Tag

Bevor noch das Auge vom Tagwerden weiß,



Ist der Kopf wach und denkt auf geheimes Geheiß.Ganz still liegt der Rumpf und die Hand und der Fuß.Ich rühr mich nicht, weil ich nachdenken muss.

Ich denke den Traum, den ich träumte, zu End’,

Wie ich aus dem Wirrsal die Auswege fänd’,

Schlafe ein, träume weiter, bin gleich wieder wach

Und weiß, dass ich’s ganz gleich oft tagsüber mach.

Aber dann steigt ganz so wie ein Berg aus der Nacht

Mein Verstand auf und übernimmt übers Dämmern die Macht,

Die das Licht heißt. Jetzt sehe ich draußen den Tag.

Was er bringt, weiß ich nicht. Weiß nur, dass ich es trag.

Guido Zernatto (1903-1943)