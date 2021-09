Schlosskapelle von Versailles erstrahlt in neuem Glanz

Die königliche Kapelle in Versailles erstrahlt nach einer dreijährigen Restaurierung wieder in neuem Glanz. Im 17. Jahrhundert gab der Sonnenkönig Ludwig XIV. persönlich den Bauauftrag für diese großartige Kapelle. Damit schuf er eine Verbindung zwischen dem Himmel, der Monarchie und dem französischen Volk über Generationen hinweg.

Im Jahr 1687 begann der Architekt des Königs, Jules Hardouin-Mansart, mit den Arbeiten an der Kapelle. Nach seinem Tod wurde der Bau 1710 von seinem Schwager, dem Architekten Robert de Cotte, vollendet. Die mit korinthischen Pilastern (architektonische Fassadenelemente, die wie Säulen wirken) verzierten Hauptmauern bilden den Hauptteil des Gebäudes und stützen den oberen Bereich, der von einer Balustrade und 30 Statuen gesäumt wird.

16 verschiedene Bildhauer erschufen diese Statuen, die christliche Figuren oder Allegorien christlicher Tugenden darstellen – alles, um die Menschen zu inspirieren.

Über den Statuen wölben sich Strebepfeiler im gotischen Stil zum Himmel empor, welche von Fackeln gekrönt werden. Die Strebepfeiler stützen das steile, mit Schiefer gedeckte Walmdach, das typisch für die französische Architektur ist. Die kunstvolle Bleiverkleidung auf dem Dach der Kapelle sind mit Blattgold verziert.

Große Fenster im gotischen Stil erhellen die Kapelle in einer Kombination aus klarem und bemaltem Glas. Im Inneren ziehen die weichen vertikalen Linien der Bögen und Säulen das Auge sanft in ihren Bann und lenken den Blick vom Boden der Kapelle über die Säulen in der Mitte bis hin zu dem spektakulären Gewölbe, das mit Gemälden bedeckt ist, die die Heilige Dreifaltigkeit darstellen.

Mehr über die Restaurierung der Schlosskapelle von Versailles erfahren Sie unter ChateauVersailles.fr

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: The Royal Chapel at Château de Versailles: A Divine Beacon Fit for a Sun King (deutsche Bearbeitung von as)

