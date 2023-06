„Tagesthemen“-Moderatorin Miosga übernimmt Sonntagstalk von Anne Will

Moderatorin Caren Miosga könnte im Ersten auf Anne Will folgen. Foto: Ulrich Perrey/dpa

Die „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga wird als Nachfolgerin von Anne Will den Sonntagstalk der ARD moderieren. Ihre Aufgabe bei den „Tagesthemen“ wird sie dafür abgeben, wie die ARD-Prgrammdirektion in München mitteilte.

„Der Sonntag nach dem ‚Tatort‘ ist der Königsplatz des politischen Talks: die meistgesehene Gesprächssendung im deutschen Fernsehen“, teilte ARD-Programmdirektorin Christine Strobl mit.

Sie freue sich sehr, „dass wir Caren Miosga mit ihrer umfassenden journalistischen Kompetenz, ihrem Einfühlungsvermögen und ihrer Durchsetzungsstärke für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen konnten“.

Miosga sei als Nachfolgerin von Anne Will „die richtige Frau am richtigen Platz – offen, souverän und unkonventionell“, erklärte der Intendant des verantwortlichen Norddeutschen Rundfunks (NDR), Joachim Knuth. Er freue sich darauf, dass der Sender gemeinsam mit ihr die erfolgreichste politische Gesprächssendung im deutschen Fernsehen mit neuen Impulsen in die Zukunft führe.

Miosga bei den „Tagesthemen“ nachfolgen soll die „Sportschau“-Moderatorin Jessy Wellmer. Der NDR hatte im Januar mitgeteilt, dass die nach Will benannte Sendung auf ihren Wunsch hin Ende 2023 auslaufen werde. Die 57-Jährige moderiert das Talkformat seit 2007 und will sich neuen Projekten widmen. Miosga ihrerseits trat bereits zuvor einmal Wills Nachfolge an – 2007 folgte sie ihr als „Tagesthemen“-Moderatorin.(afp)