Therapeutin: „Ich bin total glücklich, dass es diese Show gibt“

Musik-Therapeutin, Mechthild Lober und Klang- und Yoga-Therapeutin Sabine Schütt sind von Berufswegen an dem Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Seele interessiert. Spiritualität gehört zu ihrem Leben und beide sind fest überzeugt, dass es für wahre Heilung wesentlich ist. Die Tatsache, dass viele der Shen Yun-Künstler Falun Dafa praktizieren, hat ihr Interesse an der Shen Yun-Vorstellung geweckt.

Schon vor Jahren hat Yoga-Therapeutin Sabine Schütt von Falun Dafa gehört, sich aber nicht näher damit beschäftigt. Falun Dafa ist eine buddhistische Meditationspraxis aus China bestehend aus fünf Körperübungen und einer anleitenden Lehre nach den Prinzipien Wahrhaftigkeit, Güte und Toleranz. Durch die Shen Yun-Aufführung habe sie sich erinnert gefühlt und wollte es durch die Show näher kennenlernen.

„Ich finde es sehr wichtig, Spiritualität im Alltag zu leben und das Göttliche auf die Erde zu bringen“, sagte Schütt nach der Samstagnachmittag-Vorstellung in Mülheim an der Ruhr.

Ihre Freundin Mechthild Lober konnte während der Vorstellung die Verbindung zum Göttlichen spüren, sagte sie. Das habe ihr Freude, Glück und Zuversicht bereitet.

„Für mich gibt es nur eine Wahrheit, die göttliche Wahrheit und wenn wir uns mit der Schöpferkraft verbinden, dann stehen wir darin. Und das ist das, was diese ganze Veranstaltung für mich ausgedrückt hat – eben dieses Yin und Yang, Licht und Schatten“, sagte sie im Interview mit Epoch Times.

„Wir Menschen brauchen genau so etwas, dass wir über Licht und Schatten, dass wir über solche Darstellungen da hinkommen können, spirituell zu denken, weil wir alle spirituelle Wesen sind, nur haben wir das vergessen. Und das ist der große Knackpunkt, warum es auf der ganzen Welt so ein Desaster gibt“, so Lober weiter.

Ich bin total glücklich, dass es diese Show gibt und auch in dieser Freude, dass Menschen eine neue Wahrnehmung bekommen, weil das so wichtig ist.“

„Man findet, wenn man diese Wege geht, dass alle Menschen über einen unsichtbaren Faden verbunden sind. Und das war so schön dargestellt. Wir sind alle Verwandte.“

„Wenn man diesen Gedanken hat, prägt einen das für das gesamte Leben. Und dann formt sich das immer weiter aus. Und ich finde das einfach schön, weil wir therapeutisch arbeiten. Wir bringen den Menschen Möglichkeiten, um in einen Heilungsprozess zu kommen.“

„Wir leben im Grunde von der Krankheit in der Welt, aber wir haben eine Chance, gesund zu sein und viele haben das vergessen. Nur über wirklich spirituelle Wege kann es Heilung geben, es gibt sonst keine Heilung, keine Chance. Und das ist etwas, wo diese Show, das ist ja Kultur dazu beiträgt und dafür ist Kultur ja da.“

