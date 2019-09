Feuerball verglüht in Erdatmosphäre – Menschen in Norddeutschland verunsichert

Am Donnerstag Abend staunten einige Menschen in Norddeutschland nicht schlecht. War es ein Ufo oder ein Himmelskörper? Viele Zeugen waren unsicher. Was war passiert? Es ertönte ein lauter Knall und plötzlich zog ein leuchtender Feuerball über den wolkenlosen Himmel hinweg. Die ESA gab aber kurze Zeit später Entwarnung: Es war ein Himmelskörper, welcher ein seltenes Himmelsphänomen zeigte.

Zahlreiche Meldungen sind bei der Polizei und anderen Institutionen eingegangen. Die Menschen waren verunsichert, konnten sich dieses Phänomen nur unzureichend erklären. Die europäische Weltraumorganisation gab sofort Entwarnung: „Dabei handelt es sich um ein natürliches Objekt, das in die Erdatmosphäre eintrat und am Himmel verglühte.“

*Thread* Wenn Weltraummüll oder natürliche Objekte wie Asteroiden in die Atmosphäre eintreten & verglühen, gibt es eine große Aufregung. Gestern wurde solch ein Ereignis wieder beobachtet. Inzwischen gehen die ESA-Experten davon aus, dass das Objekt 2 – 8 Meter groß war. pic.twitter.com/vuS2lBzki2 — ESA auf Deutsch (@ESA_de) 13. September 2019

Einen Tag später wurde die ESA dann konkreter und führte das Phänomen wie folgt aus: Die Größe lag zwischen zwei und acht Metern, somit geht man mit großer Wahrscheinlichkeit von einem kleinen Asteroiden aus.

Unsicherheit bei Menschen – ESA beruhigt

Interessant ist jedoch, dass dieses Himmelsphänomen in den Niederlanden, Belgien und Norddeutschland sichtbar war. Von der Nordsee bis zur Ostseeküste gingen zahlreiche Anrufe u. a. bei der International Meteor Organization (IMO) ein. Die Farbgebung variierte: Viele Menschen sprachen von einem grünen „Schweif“, andere beschrieben einen orangefarbenen bis rötlichen Ton im Objekt.

Doch was sind natürliche Objekte und was Weltraummüll? Und welche Rolle spielt die ESA dabei, diese Objekte im Auge zu behalten ? Dazu jetzt mehr⬇️ pic.twitter.com/j7xSEopTTp — ESA auf Deutsch (@ESA_de) 13. September 2019

Erinnerungen an eine ähnliche Erscheinung im November 2015 werden wach. Damals wurden in der Halloween Nacht ungewöhnliche Lichterscheinungen am Himmel wahrgenommen. Auch hier ging man von einem verglühenden Himmelskörper aus. (cs)