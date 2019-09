Im Jahr 2004 wurde Craig Moshers Pitbull Loois einer Operation an der Wirbelsäule unterzogen, um einen zusätzlichen Wirbel zu entfernen – so weit, so gut. Doch infolge eines Unfalls während des Eingriffs war Loois an beiden Hinterbeinen gelähmt.

Craigs Liebe und Hingabe, seinem gelähmten Hund gegenüber, ist hingegen ungebrochen und unglaublich rührend.

Seitdem war Pitbull Loois im Rollstuhl unterwegs

Und genau deshalb hat sich dieser erstaunliche Hundehalter dazu inspiriert, ein billiges und einzigartiges Mobilitätsgerät zu erfinden, das seinem querschnittsgelähmten Pitbull hilft, seine morgendlichen Spaziergänge noch genießen zu können. Trotz Loois‘ Behinderung gab Craig seinen vierbeinigen Begleiter nicht auf.

Er versuchte, seinem Hund ein gutes Leben zu ermöglichen, indem er ihn auf möglichst viele Spaziergänge mitnahm. Craig wollte, dass Loois jeden Tag wie jeder andere Hund lebt.

Damals erfand Craig einen speziellen Gurt, der nur 35 Dollar kostete

Der Gurt passte sich an die Hinterbeine von Loois an und half ihm, sich bei Spaziergängen leichter zu bewegen. Jeden Morgen vor seinem Spaziergang musste Craig Loois den Gurt „anziehen“. Auf diese Weise konnte Craig die Hinterbeine seines Hundes tragen während Loois mit seinen Vorderbeinen laufen konnte.

„Ich gehe dahin, wo er hingeht“, sagte Craig im Video. Es ist nicht mein Spaziergang. Es geht nur um ihn.“ Nach dem Spaziergang führte Loois ihn in die Garage, wo sie „fang den Ball“ spielten.

Mit einer improvisierten Konstruktion, die an seinem Gurtzeug hängt, wird das Körpergewicht von Loois gestützt, so dass er auf allen vier Pfoten dem Ball hinterherlaufen kann.

Tägliche Übungen halfen Pitbull Loois

Im Gegenzug hielten Loois der Pitbull und sein Herrchen Craig sich gegenseitig fit. Zusätzlich hatte Loois‘ Kameradschaft auch sein Leben bereichert. Craig sagte: „Er ist die einzige Familie, die ich habe. Er ist einfach das wunderbarste und liebste Geschöpf in meinem Leben.“

Leider starb Loois doch eines Tages eines natürlichen Todes, nachdem er, dank seines liebevollen Herrchens, ein erfülltes Hundeleben genießen durfte. „Ich vermisse ihn jeden Tag…“, schrieb Craig.

Loois genoss sicher seine letzten Hundejahre bei Craig. Das ist ein Beispiel für einen hervorragenden, selbstlosen und überaus liebevollen Hundebesitzer! (cs)