„O’zapft is!“ – Oktoberfest mit traditionellem Fassanstich eröffnet

Mit dem Einzug der Wiesnwirte und dem traditionellen Fassanstich hat am Samstagmittag das Münchner Oktoberfest begonnen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) benötigte für den Anstich des ersten Bierfasses im Schottenhammel-Festzelt wie bereits im Vorjahr zwei Schläge.

Anschließend eröffnete er mit dem Ausruf „O’zapft is!“ das weltweit größte Volksfest und reichte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die erste Maß Bier.

Bis zum 6.Oktober werden wieder um die sechs Millionen Besucher erwartet. Zum Auftakt der Wiesn scheint auch das Wetter mitzuspielen: Am Wochenende wird in München sonniges Spätsommerwetter erwartet.

Der Bierpreis zieht in diesem Jahr erneut an: Die Maß Bier in den Festzelten kostet zwischen 10,80 und 11,80 Euro.

Wie in der Vorjahren gelten auf und um die Theresienwiese strenge Sicherheitsvorkehrungen für ein friedliches Volksfest.

Erste „Bierleiche“ behandelt