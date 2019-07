Panorama » Sport » Panorama » Sport Wer seine Frau liebt, der trägt sie – litauisches Paar verteidigt Weltmeistertitel im Frauentragen

Sonkajarvi, Finnland - Ein litauisches Ehepaar gewann am Samstag in der finnischen Stadt Sonkajarvi zum zweiten Mal in Folge die Weltmeisterschaft im Frauentragen.