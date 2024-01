Brandenburg: 22-Jähriger an Silvester durch explodierende Kugelbombe getötet

Wie die Polizei in Görlitz am Montag mitteilte, detonierte der Sprengkörper nach dem Entzünden der Zündschnur aus noch ungeklärter Ursache sofort. Der direkt daneben stehende Mann erlitt schwerste Verletzungen, an denen er vor Ort starb.

Nach Angaben der Polizei kaufte der Verstorbene die Kugelbombe nach ersten Erkenntnissen im Ausland und führte sie unerlaubt nach Deutschland ein. Ein 22-jähriger Bekannter des Mannes wurde bei der Explosion leicht verletzt. Freunde und Angehörige mussten nach den Geschehen von einem psychologisch geschulten Kriseninterventionsteam betreut werden. Die Polizei ermittelt.

Kugelbomben sind besonders starkes Feuerwerk, das aus Abschussvorrichtungen abgefeuert wird. Aufgrund der Sprengkraft ist der Umgang damit eigentlich nur geschulten Fachkräften vorbehalten. Die Behörden warnen jedes Jahr vor dem illegalen Erwerb und verweisen auf die Gefahr durch einen unsachgemäßen Umgang. (afp)