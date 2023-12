Kassel: 28-Jährige stürzt in Bergpark 10 Meter in Tiefe und stirbt

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, besuchte die Frau am Donnerstagnachmittag mit Freundinnen den Bergpark. In der Nähe der dortigen Wasserkaskaden unterhalb der Herkulesstatue rutschte sie demnach aus noch unbekannter Ursache aus und stürzte rückwärts rund zehn Meter in die Tiefe.

Die 28-Jährige wurde dabei schwer verletzt und anschließend in einem Krankenhaus notoperiert – am Donnerstagabend erlag sie dort allerdings ihren Verletzungen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen den Angaben zufolge nicht vor. Die Kriminalpolizei Kassel nahm trotzdem, wie in solchen Fällen üblich, Ermittlungen auf. Die beim Sturz anwesenden Freundinnen der Frau wurden notfallseelsorgerisch betreut. (afp)