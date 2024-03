Gesellschaft Landgericht Berlin

Baby ertränkt: Familienvater zu zwölf Jahren Haft verurteilt

In Berlin ist ein Mann wegen der Tötung seines drei Monate alten Babys vom Gericht zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Berlin sah es in seinem Urteil vom Donnerstag als erwiesen an, dass der 38-jährige Familienvater seinen kleinen Sohn in der Badewanne ertränkt habe. Der Angeklagte hatte die Tat bereits zu Prozessbeginn gestanden.