Don Lemon kündigt neue Show auf X an: „Ehrliche Debatten und Diskussionen ohne Aufpasser“

Der ehemalige CNN-Moderator Don Lemon kündigte am Dienstag, 9. Januar, an, dass er neun Monate nach seinem Rauswurf beim US-Nachrichtensender eine neue Sendung auf X moderieren wird.

Dreimal wöchentlich soll es künftig in der 30-minütigen „The Don Lemon Show“ um Themen wie Politik, Sport, Kultur und Unterhaltung auf dem sozialen Netzwerk gehen. Die Sendung sei das erste Projekt seines neuen Medienunternehmens.

Ich habe euch gehört […] und heute bin ich zurück, größer, mutiger, freier!“, schrieb Lemon in einem X-Beitrag.

„Ich weiß jetzt mehr denn je, dass wir einen Ort für ehrliche Debatten und Diskussionen ohne die Aufpasser brauchen. Dies ist erst der Anfang, also bleiben Sie dran.“

Musk begrüßt neue Sendung

Am Dienstag begrüßte Musk den Moderator auf seiner Plattform. Zunächst soll die „The Don Lemon Show“ exklusiv auf X laufen. Bisher ist nicht bekannt, wo die Sendung sonst noch ausgestrahlt werden wird.

X ist auch die Heimat des ehemaligen „Fox News“-Moderators Tucker Carlson, der ebenfalls im April 2023 entlassen wurde. Carlson kündigte seinen Wechsel zu X im Mai an und lobte den Tech-Milliardär – ähnlich wie Lemon – für seine Bemühungen, freie Diskussionen zu fördern.

Lemons Rückkehr in die Öffentlichkeit erfolgte neun Monate nach seiner Entlassung. Sein Arbeitgeber CNN, bei dem der Moderator 17 Jahre lang tätig war, hat bisher keine Gründe für die Kündigung genannt.

Lemon schrieb letzten April auf X, er sei „fassungslos“ gewesen, als er von seiner Entlassung erfuhr. Entgegen der Aussage von CNN behauptete er, dass ihm keine Möglichkeit geboten wurde, mit der Geschäftsführung zu sprechen.

Lemon kam im Jahr 2006 als Korrespondent zum Sender und moderierte von 2014 bis letztes Jahr die wöchentliche Nachrichtensendung „Don Lemon Tonight“. Zuletzt war Lemon neben Poppy Harlow und Kaitlan Collins Co-Moderator von „CNN This Morning“.

Bemerkung über die Republikanerin Vicky Haley

Lemons Abgang erfolgte rund zwei Monaten, nachdem er in der Morgensendung angedeutet hatte, dass die Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley mit 51 Jahren „ihre besten Jahre hinter sich“ hätte.

Damit reagierte er auf Haleys kritische Bemerkungen über das fortgeschrittene Alter ihres innerparteilichen Konkurrenten Donald Trump und das von US-Präsident Joe Biden.

„Eine Frau ist in ihren 20ern, 30ern und vielleicht in ihren 40ern in den besten Jahren“, sagte der damals 56-jährige Lemon; das würden Google-Suchergebnisse sagen.

„Reden Sie von den besten Jahren für das Kinderkriegen oder von den besten Jahren für das Präsidentenamt?“, fragte seine Kollegin Harlow damals nach.

„Erschießen Sie bitte nicht den Überbringer der schlechten Nachricht“, antwortete er. „Ich sage nur, dass Google die Fakten kennt.“

Nach der Sendung warf Haley Lemon sexistische Äußerungen vor, woraufhin sich dieser öffentlich entschuldigte. „Das Alter einer Frau definiert sie nicht, weder persönlich noch beruflich. Ich kenne unzählige Frauen in meinem Leben, die das jeden Tag beweisen“, schrieb er.

Bereits vor der Kontroverse um Haleys Kommentar handelte sich Lemon den Vorwurf ein, frauenfeindlich zu sein. Einmal geriet er mit seinen weiblichen Co-Moderatorinnen über die Bezahlung im Profifußball aneinander.

„Das Männerteam verdient mehr Geld, weil die Leute mehr an den Männern interessiert sind“, sagte er damals. Das kam bei seinen Kolleginnen nicht so gut an.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Don Lemon Announces New Show on X: ‘Honest Debate and Discussion Without the Hall Monitors“. (deutsche Bearbeitung nh)