Erklärung des Vatikans zu „Homo-Segnung“ sorgt für Irritationen

Nun hat auch der Vatikan Priestern die Erlaubnis zur Segnung von „Paaren in irregulären Situationen und gleichgeschlechtliche Paaren“ erteilt. Allerdings nicht in liturgischem Kontext und ohne Abstriche an der kirchlichen Lehre zur Ehe. Kritiker bezweifeln den Erfolg dieses Spagats.