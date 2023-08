USA: Transgender-Trainer belästigt wiederholt Highschool-Mädchen in der Schule

Ein geschlechtsneutrales Schild wird vor einer Toilette im Oval Park Grill am 11. Mai 2016 in Durham, North Carolina, aufgestellt. Foto: Sara D. Davis/Getty Images

Zwei Verwarnungen erhielt ein Transgender-Trainer wegen unangemessenem Verhalten in der Mädchentoilette und -umkleidekabine. Eigentlich sollte er nicht mehr an der Schule arbeiten, doch der Schulausschuss ist gespalten.

Vorfälle um einen transsexuellen Tennistrainer, der Teilzeit an einer High School in Pennsylvania tätig ist, haben bei einigen Schülern und Eltern Unbehagen ausgelöst. Der Schulausschuss ist uneins darüber, ob der Vertrag des Trainers verlängert werden soll.

Der im Schulbezirk Gettysburg beschäftigte Trainer wurde unter dem Namen David Yates angestellt. Laut der Zeitung „Gettysburg Times“ nennt sich Yates jetzt Sasha Yates und gibt sich öffentlich als Transfrau aus.

Yates arbeitet seit 2018 in der Tennissaison als Trainer für Jungen und Mädchen. In der Sportberichterstattung über das Tennisteam von Gettysburg wurde im Jahr 2021 noch sein männlicher Vornamen David verwendet. Ein Jahr später nannte er sich bereits Trainer Sasha Yates.

Auf der Website des Schulbezirks ist eine E-Mail-Adresse mit dem Namen Sasha aufgeführt. Wenn man aber auf die E-Mail-Adresse klickt, erscheint der Name David. Yates hat bisher nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme in dieser Angelegenheit reagiert.

Als es im Herbst 2022 und im Frühjahr 2023 zu Zwischenfällen an der Schule kam, beschloss der Schulvorstand, Yates‘ Vertrag nicht zu verlängern. Allerdings wurde kein Ersatz eingestellt. Zur Überraschung einiger Vorstandsmitglieder tauchte der Name David Yates im Juli erneut auf der Personalliste für eine weitere Saison als Tennistrainer auf.

Eine Abstimmung am 7. August über die Wiedereinstellung oder Nichtwiedereinstellung endete mit 3:3 Stimmen, wobei sich eine Person der Stimme enthielt.

In den sozialen Medien ist ein Sturm der Entrüstung ausgebrochen, weil allgemein angenommen wird, dass diejenigen, die gegen eine Wiedereinstellung gestimmt haben, das nur wegen der Transgender-Identität von Yates taten. Aber es steckt mehr dahinter.

Was war vorgefallen?

Im Herbst 2022 betrat der Tennistrainer die Umkleidekabine der Mädchen, in der sich die Mädchenfußballmannschaft umzog. Yates wechselte dann dort seine Kleidung und zog sich bis auf BH und Höschen aus. Das berichtete ein mit der Situation vertrautes Mitglied der Schulbehörde Epoch Times. Zudem hätten ihm die Schülerinnen gesagt, dass man unschwer erkennen konnte, dass Yates ein Mann war.

Zwei Mitglieder der Schulbehörde haben selbst Kinder, die Teil der Fußballmannschaft sind. Und mindestens eines dieser Kinder war selbst anwesend, als sich der Vorfall ereignete, sagte das Mitglied der Behörde gegenüber Epoch Times.

Der Vorfall war der Auslöser, weshalb der Schulausschuss beschloss, Yates nicht wieder einzustellen. Doch als der Name Sasha Yates auf der List der Neueinstellungen auftauchte, fiel nicht jedem im Vorstand gleich auf, dass es sich um ein und dieselbe Person handelte.

Aber das war nicht der einzige Zwischenfall, der für Verärgerung sorgte: Während eines Softballspiels an der Gettysburg Area High School am 12. April ging die 16-jährige Tochter von Steve Carbaugh auf die Mädchentoilette.

Yates folgte ihr kurz darauf und die Schülerin fand sich allein mit dem Tennistrainer auf der Toilette wieder. Die Schülerin schrieb ihrer Softballtrainerin eine SMS aus der Toilette, als das passierte, sagte Vater Carbaugh der Epoch Times.

„Michelle, dieser verdammte Tennistrainer ist gerade in die Mädchentoilette gegangen“, schrieb das Mädchen in der SMS an ihre Softballtrainerin. „Wie, [Schimpfwort] Du bist ein [Schimpfwort] Mann.“

Als Carbaughs Tochter ihrem Vater davon erzählte, befragte er sie.

Ich habe sie gefragt, ob irgendetwas passiert ist, Sie wissen schon, hat er etwas versucht? Hat er sich entblößt oder so? Sie verneinte: ‚Er hat versucht, ein Gespräch mit mir zu führen, und dann bin ich rausgegangen.'“

Seine Tochter sagte ihm, dass sie sich „sehr, sehr unwohl“ fühlte.

Er setzte sich mit der Schule in Verbindung, um zu erfahren, was sie in dieser Sache unternehmen würden. „Für mich war klar, solange mein Kind in der Obhut dieser Schule ist, können sie meine Tochter nicht schützen.“

Es geht nicht um Hass

Als Carbaugh mit der Schulbehörde über den Vorfall auf der Toilette sprach, erinnerte er sich daran, dass Yates bereits für einen anderen Vorfall in einer Umkleidekabine verwarnt worden war.

Carbaugh erzählte auch, dass ihm im April mitgeteilt wurde, dass Yates nicht für eine weitere Saison als Trainer eingestellt würde, sodass er die Sache nicht weiter verfolgte – bis Yates erneut auf der Liste der Trainer auftauchte.

„Jetzt scheint jeder in dieser Gegend zu glauben, dass niemand diesen Mann zurückhaben will und ihn hasst, weil er transsexuell ist. Das hat absolut nichts mit Hass von meiner Seite zu tun. Es ist mir egal, wie der Mann sich nennen will“, sagte Carbaugh. „Was richtig ist, ist richtig. Was falsch ist, ist falsch.“

„Er wird nicht dafür bestraft, wie er sich selbst nennt. Er muss wegen seiner Handlungen und der Tatsache, dass sich nicht an Anweisungen hält, bestraft werden. Dies ist ein erwachsener Mann, der mit einer jugendlichen Frau in eine Toilette geht. Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem“, so der Vater.

„Meine Aufgabe als Elternteil ist es, mein Kind zu beschützen. Und er hatte kein Recht, in diese Toilette zu gehen. Sein Verhalten hat bewiesen, dass man ihm nicht trauen kann. Er ging in eine Mädchenumkleidekabine und zog sich dort um, während die Mädchen der Fußballmannschaft dort waren. Er wurde verwarnt und er ging in eine Mädchentoilette. Wann ist endlich genug?“

Einige Mitglieder des Schulausschusses wollten Yates nach dem Vorfall auf der Toilette entlassen. Aber ein Anwalt überzeugte sie, dass es besser wäre, zu warten, bis die Saison vorbei ist und Yates für die nächste Saison nicht wieder einzustellen. Der Anwalt befürchtete, dass Yates‘ Entlassung wegen des Vorfalls auf der Toilette dazu führen könnte, dass die Schulbehörde verklagt würde, sagte ein Mitglied der Schulbehörde gegenüber Epoch Times.

Nun, da die neue Saison begonnen hat, kommt der Anwalt mit dem gleichen Argument. Diesmal hat er geraten, Yates wieder einzustellen, um einen Rechtsstreit zu vermeiden.

Nach dem Vorfall auf der Toilette gab die Schule Yates die Erlaubnis, die Umkleidekabine der Schiedsrichter zu benutzen. Außerdem wurde ihm verdeutlicht, er dürfe weder in die Mädchenumkleidekabine noch auf deren Toilette gehen, so ein Mitglied des Schulausschusses.

„An dem Tag, an dem er sich als transsexuell geoutet hat, hätte sich der Bezirk mit ihm zusammensetzen und sagen sollen: ‚Hier sind die Grenzen'“, sagte ein Mitglied des Schulausschusses.

Die Epoch Times bat den Superintendenten des Schulbezirks Gettysburg Area um eine Stellungnahme zu dieser Geschichte.

Die Sprecherin der Schulbehörde, Becci Leathery, antwortete am Montag, dass der Bezirk sich nicht öffentlich zu Personalangelegenheiten äußern darf.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “EXCLUSIVE: Transgender Coach Changes in Locker Room With Shocked Pennsylvania High School Students“ (deutsche Bearbeitung nh)