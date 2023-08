Experte warnt vor emotionaler Erpressung: „Gender-Industrie schamlos profitorientiert“

Ein junges Mädchen liest am 30. August 2022 in Kalifornien ein Kinderbuch mit Transgender-Inhalten. Foto: John Fredricks/Epoch Times

Größter Nutznießer des Transgenderismus ist laut Alasdair Gunn vor allem die Gender-Industrie. Gunns Organisation bietet Hilfe für Betroffene an, die über Geschlechtsumwandlungen hinaus geht. In einem Interview spricht er über das Suizidrisiko als sogenanntes emotionales Druckmittel und die Manipulation von Kindern.

Alasdair Gunn, stellvertretender Direktor der Interessenvertretung Genspect, warnt, dass die Gender-Industrie mit ihrer Transgender-Agenda die Emotionen der Menschen ausnutzt.

Im Interview mit Jan Jekielek in der Sendung „American Thought Leaders“ äußerte Gunn am 17. August, dass die Geschlechterindustrie trotz ihrer Darstellung als Sozialhilfeorganisation in Wirklichkeit rein geschäftlich agiert:

Sie reden immer wieder davon, dass sie Transsexuellen das Leben retten und zeigen kleine Herzen, Einhörner und Regenbogen. Aber die Chirurgen sind keine Wohltäter, sie werden bezahlt. Und die Aktien- und Anteilseigner tun dies nicht aus reiner Nächstenliebe. Das ist eine Industrie. Und meiner Meinung nach eine abartige Industrie.“

Es sei dieser Industrie gelungen, emotional stark aufgeladene Themen für sich auszunutzen. Zum Beispiel habe sie die Verjährungsfristen nach einer Geschlechtsumwandlung auf absurd kurze Zeiträume reduziert.

„Wenn man seine Operation nach drei Jahren bereut, ist es in einigen US-Bundesstaaten bereits zu spät. Drei Jahre. Und dann lebt man den Rest seines Lebens mit einem Körperteil, das man nicht haben will.“

Suizidrisiko als Druckmittel zur Geschlechtsumwandlung

Gunn’s Organisation Genspect will Menschen, die ihre Geschlechtsidentität hinterfragen, über der bloßen „geschlechtsbestätigende Versorgung“ hinaus Hilfe anbieten. Im Interview weist er auf den oft genannten „Suizidaspekt“ von Betroffenen hin.

Befürworter von Geschlechtsumwandlungen würden demnach in übertriebenem Maße behaupten, dass Kinder mit einem Geschlechtsidentitätskonflikt ein höheres Suizidrisiko haben könnten, falls sie keine Operation zur Geschlechtsangleichung vornähmen.

Gunn fand heraus, dass es ein „Handbuch“ gibt, das junge Menschen zu einer Umwandlung drängt. Jugendliche würden das Handbuch untereinander weiter geben.

„Es scheint, als würde dein Kind in dem Handbuch ein schönes Gedicht lesen, das es berührt. Das Gefühl ist wahrscheinlich echt, aber die Informationen darin sind es nicht. Wenn sie sagen ‚Ich bin suizidgefährdet‘, dann haben sie das von ihren Freunden gelernt.“ Es gebe dafür keine wirklichen Beweise, so Gunn.

Es würden zwar Studien darüber existieren, dass Suizidgedanken bei einigen jungen Menschen, die ihr Geschlecht infrage stellen, häufiger seien. Doch andere Studien zeigen laut Gunn dagegen, dass suizidale Tendenzen bei Bisexuellen noch höher sind.

Im Dezember veröffentlichte die Gender Exploratory Therapy Association (GETA) einen neuen Leitfaden, in dem das „Umwandlung-oder-Sterben“-Szenario als „ethisch fragwürdig“ bezeichnet wurde. GETA ist eine gemeinnützige Organisation, die Informationen für Familien bereitstellt, die von Geschlechtsdysphorie betroffen sind.

„Kinder im Alter von nur 9 bis 12 Jahren könnten ihr zukünftiges Recht auf Sexualität und Fortpflanzung aufgeben, lange bevor sie in der Lage sind, die Bedeutung dieser Funktionen wirklich zu begreifen“, warnte der Leitfaden.

Manipulation von Jugendlichen

In dem Interview unterstrich Gunn, wie anfällige Kinder online manipuliert werden können. Dort treffen sie zum Beispiel auf Personen, die von sich selbst behaupten, transgeschlechtlich zu sein. Kinder könnten leicht Informationen mit Menschen teilen, die sie ermutigen, sich selbst ebenfalls als Transgender-Person zu sehen. Gleichzeitig könnten diese behaupten, Zweifel seien „transphob“ (feindselig gegenüber Trans-Personen).

„Oft wird ihnen gesagt, dass nur Transmenschen daran zweifeln können, dass sie trans sind“, sagte er. Das sei ein gedanklicher Strudel. Sobald man überlegt, ob man trans ist, wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen.

Gunn wies auch auf Kriminelle hin, die die Geschlechtsidentitätsverwirrung bei Kindern ausnutzen, um sie zu manipulieren. „Es ist offensichtlich, dass dies gefährlichen Typen erlaubt, mutiger zu sein“, erklärte er. Sie würden ausnutzen, dass Erwachsene die Geschlechtsidentität der Kinder nicht verstehen. Diese Männer behaupten dann: „Ich verstehe dich.“

Laut Gunn sei dies eine „Katastrophe“. „Und diese breitet sich für Jugendliche beider Geschlechter immer weiter aus“, ergänzt er. Es gebe keine Schutzmechanismen, um solche Männer fernzuhalten.

Bezüglich „Geschlechtsdysphorie“ erklärte Gunn, dass dieser Begriff in vielen Situationen angewendet werde. Dies reiche von Jugendlichen, die sich von ihrem Geschlecht entfremdet fühlen, bis hin zu denen, die den Begriff benutzen, um auf TikTok populär zu werden.

„Man hört junge Leute von Dysphorie sprechen“, sagte er. Sie würden Dinge sagen wie: „Ich hatte einen Streit mit meinem Freund und wurde dysphorisch.“ In Wirklichkeit wurden sie einfach traurig, was ja normal sei, so Gunn. Ein Streit mit Freunden würde jeden traurig machen. Das sei jedoch kein krankhafter Zustand.

„Es gibt eine starke Pathologisierung in unserer Kultur“, sagte er. Als Pathologisierung wird ein Prozess bezeichnet, bei dem normale Verhaltensweisen, Merkmale oder Zustände als krankhaft oder abnormal betrachtet werden. Dies sei auch bei vielen Kindern der Fall. Sie seien fast süchtig danach, Besonderheiten in sich zu finden. Besonderheiten, die sonst niemand verstehen kann.

Schutz von Minderjährigen

Mehrere US-Bundesstaaten ergreifen Maßnahmen, um Kinder vor transgeschlechtlichen Eingriffen zu schützen. Im Juli hat die von den Republikanern kontrollierte Landesregierung des Bundesstaates Louisiana das Veto des Gouverneurs gegen das Gesetz „Stop Harming Our Kids Act“ aufgehoben. Das Gesetz verbietet medizinischen Fachkräften, Minderjährigen transgeschlechtliche Eingriffe in diesem Bundesstaat anzubieten. Darunter fallen Hormonbehandlungen, Pubertätsblocker und geschlechtsangleichende Operationen.

In diesem Monat stimmte die republikanisch geführte Regierung von North Carolina ebenfalls dafür, das Veto des Gouverneurs zum „House Bill 808“ zu überstimmen. Dieses Gesetz untersagt ebenfalls die Geschlechtsumwandlung von Minderjährigen.

Eine Umfrage von YouGov im Juni zeigte, dass die meisten Amerikaner Geschlechtsumwandlungen bei Kindern ablehnen. 41 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, „alle geschlechtsangleichenden Behandlungen für Minderjährige zu verbieten und die Diskussion über Geschlechtsideologie in allen öffentlichen Schulen zu stoppen.“

32 Prozent unterstützten die Rechte von transgeschlechtlichen Erwachsenen. Sie befürworteten jedoch „strengere Vorschriften für Pubertätsblocker, Geschlechtsumwandlungsoperationen und die Teilnahme an Sportveranstaltungen von Transgender-Minderjährigen.“

Lediglich 26 Prozent unterstützten die Ansicht, dass die Bundesstaaten „alle transgeschlechtlichen Jugendlichen schützen sollten“. Dies beinhaltete den Zugang zu Pubertätsblockern und Umwandlungsoperationen nach Wunsch.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Transgenderism Has ‘Parasitized People’s Emotions,’ Says Expert“ (redaktionelle Bearbeitung il)