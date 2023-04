Fünfjähriges Mädchen: Sonntagmorgenspaziergang alleine in den Kindergarten

Die Mutter einer Fünfjährigen wird um 6:30 Uhr von der Polizei aus dem Bett geklingelt. Sie haben dabei: ihre Tochter.

Ein fünfjähriges Mädchen aus dem rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein hat sich am frühen Sonntagmorgen allein auf den Weg in den Kindergarten gemacht, während die Mutter noch schlief. Eine Verkehrsteilnehmerin habe die kleine Frühaufsteherin um 6:00 Uhr morgens zur Polizei gebracht, teilten die Beamten in Idar-Oberstein mit. Das Kind sei offenbar gegen 5:00 Uhr morgens aus dem Bett gestiegen, habe sich angezogen, gefrühstückt und sei dann zum Kindergarten aufgebrochen.

Wo sich dieser befand, wusste das Mädchen jedoch nicht wirklich, wie die Polizei weiter mitteilte. Auch ihre eigene Wohnadresse und ihren vollständigen Namen konnte das Kind den Beamten dann nicht sagen. Mit ihrem Vornamen konnten diese aber ihre Familie ermitteln. Sie übergaben das Mädchen gegen 6:30 Uhr der verdutzten Mutter. Sie hatte noch geschlafen und von dem Ausflug der unternehmungslustigen Tochter noch nichts mitbekommen. (afp/red)