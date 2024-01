„Gift-Milchshake“ für die Oma: Enkelin vor Gericht

Nach einem mutmaßlichen Mordanschlag auf ihre Großmutter muss sich eine Frau aus Essen vor Gericht verantworten. Die 31-Jährige soll ihrer Großmutter im Juli 2023 eine Überdosis Beruhigungsmittel in einen Milchshake gemischt haben, um an deren Erbe zu kommen. Die 79-Jährige war in ihrer Essener Wohnung zusammengebrochen. Später war es sogar zu einem zwischenzeitlichen Herzstillstand gekommen.

Laut Anklage wurde die Seniorin nur gerettet, weil sie durch Zufall von einer Pflegekraft gefunden wurde. Zum Prozessauftakt am Essener Schwurgericht hat die Angeklagte einen versuchten Mord bestritten. Sie habe nur gewollt, dass ihre Oma „ein bisschen schlafe“, um sie dann zu bestehlen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagte der 79-Jährigen auch schon früher einmal eine Überdosis Beruhigungsmittel in ein Getränk gemischt hatte. Das wird von ihr bestritten. Die Anklage lautet auf Mordversuch und auf gefährliche Körperverletzung. (dpa/red)