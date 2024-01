Hessen: Zwei Tote nach Schüssen in Discounter

Ein Mann hat in einem Supermarkt im hessischen Mörfelden-Walldorf eine Mitarbeiterin erschossen. Der 48-Jährige habe sich anschließend selbst das Leben genommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Montagabend mit.

Der Angreifer habe gegen 19:15 Uhr den Einkaufsmarkt in der südwestlich von Frankfurt am Main gelegenen Stadt betreten und gezielt auf die 38-jährige Angestellte geschossen. Die Frau sei am Tatort ihren Verletzungen erlegen.

Zwischen der Getöteten und dem 48-Jährigen gab es nach derzeitigem Ermittlungsstand „in der Vergangenheit eine Beziehung, die ein mögliches Motiv für die Tat darstellen könnte“, hieß es in der gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Die Ermittlungen hierzu dauerten an. Zum Tatzeitpunkt hielten sich den Angaben zufolge neben dem Personal mehrere Kunden in dem Markt auf. Sie blieben unverletzt. (afp)