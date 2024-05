Doppelmordprozess in Memmingen: Lebenslange Haft für Ehepaar

In einem Doppelmordprozess hat das Landgericht Memmingen ein angeklagtes Ehepaar wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Außerdem stellte das Gericht am Donnerstag laut einem Gerichtssprecher bei Patrick O. und dessen Ehefrau Julia O. die besondere Schwere der Schuld fest, womit eine vorzeitige Haftentlassung weitestgehend ausgeschlossen ist. Ein mitangeklagter Freund des Paars erhielt wegen Beihilfe drei Jahre und zehn Monate Gefängnis.

Nach 28 Sitzungstagen zeigte sich das Gericht überzeugt, dass das Ehepaar vor einem Jahr den Vater von Patrick O. und dessen Stiefmutter in Altenstadt im Landkreis Neu-Ulm ermordet hatte. Die Tatvorwürfe hätten sich in vollem Umfang bestätigt.

Demnach erstickte das Paar den Vater, die Stiefmutter wurde erstochen. Motiv war demnach, die eigenen Lebensziele finanziell zu verwirklichen. Der Freund soll sein Auto für die Tat zur Verfügung gestellt und ein falsches Alibi geliefert haben.

Das verurteilte Paar musste fürchten, dass die Schenkung eines Hauses vom Vater an den inzwischen 38-jährigen Sohn rückabgewickelt wird. Neben diesem Motiv nahm die Anklage auch an, dass das Ehepaar an das Erbe wollte. Der Sohn hatte in dem Verfahren gestanden, Vater und Stiefmutter getötet zu haben. (afp)