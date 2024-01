Nach Ladendiebstahl: Zwei linke Schuhe überführen mutmaßlichen Dieb

Zwei linke Schuhe haben einen Ladendieb in Rostock überführt. Der Leiterin eines Bekleidungsgeschäfts fiel am Donnerstag ein 19-Jähriger auf, weil er ein linkes Schuhpaar in unterschiedlicher Größe trug, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Schuhe waren am Vortag aus ihrem Geschäft gestohlen worden.

Die alarmierten Polizeibeamten stellten den Tatverdächtigen und zwei mutmaßliche Komplizen. Bei der Durchsuchung der Männer fanden die Beamten neben den beiden gestohlenen Schuhen weitere Bekleidungs- und Hygieneartikel. (afp)