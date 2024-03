Nach tödlichen Schüssen in Bielefeld: Verdächtige identifiziert

Die Männer seien weiterhin auf der Flucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Ermittler warnten, dass sie möglicherweise bewaffnet sein könnten.

Die beiden 33-Jährigen sollen am Samstag einen 38-Jährigen auf offener Straße in Bielefeld erschossen haben. Das Opfer hatte sein Fahrzeug am Samstagabend nahe dem späteren Tatort geparkt. Von dort ging der Mann in Richtung eines Geschäfts. Noch auf der Straße sollen die 33-Jährigen auf das Opfer geschossen haben. Bei dem Toten soll es sich nach Medienberichten um einen früheren Profiboxer handeln.

Während der Fahndung wurde aufgrund von Zeugenaussagen noch am Samstagabend ein Mensch vorläufig festgenommen. Dieser wurde später aber wieder entlassen, weil sich ein möglicher Tatverdacht nicht bestätigte. Weitere Durchsuchungen von Wohnanschriften im Bielefelder Stadtgebiet verliefen ohne Festnahme eines Verdächtigen.

Ein Obduktionsergebnis bestätigte, dass der Mann erschossen wurde. Er starb nach Angaben der Ermittler an „multiplen Schussverletzungen“. Am Montag wurden weitere Wohnungen durchsucht. Dabei wurden die 33-Jährigen nicht gefunden. (afp)