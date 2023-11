Gesellschaft Täter unbekannt

Atemwegsprobleme bei dutzenden Kindern: Neubrandenburger Gesamtschule evakuiert

Weil dutzende Schülerinnen und Schüler in zwei Klassenräumen einer Gesamtschule in Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern über Atemwegsbeschwerden klagten, ist am Mittwoch das gesamte Gebäude evakuiert worden.