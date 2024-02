Neue Streiks bei Lufthansa drohen: UFO ruft zu Urabstimmung auf

Die Lufthansa habe in weiteren Gesprächen kein ausreichendes Angebot für die rund 18.000 Kabinenbeschäftigten vorgelegt, erklärte die Gewerkschaft am Donnerstagabend. Die UFO-Mitglieder seien aufgerufen, ab der kommenden Woche bis zum 6. März in einer Urabstimmung über weitere Streiks zu entscheiden.

„Wir gehen den Weg der Eskalation nicht gerne, es bleibt uns aber keine Alternative, solange die Lufthansa nicht auf unsere berechtigten Forderungen eingeht“, erklärte UFO-Chef Joachim Vázquez Bürger. Insbesondere in der Krise hätten die Beschäftigten große Zugeständnisse gemacht, um Arbeitsplätze zu sichern. Diese sei nun vorbei und die Zeichen stünden auf Wachstum. Es sei daher nur „anständig und gerecht“, wenn die Crews, „die für diesen Erfolg viele persönliche Opfer erbracht haben, auch angemessen beteiligt werden“.

Die Lufthansa war zuletzt wiederholt von Streiks betroffen. Von Dienstagfrüh bis Mittwochmorgen hatten die Beschäftigten des Bodenpersonals die Arbeit an sieben Flughäfen niedergelegt, die Lufthansa musste einen Großteil der Flüge streichen. In den vergangenen Wochen hatte zudem die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit die Piloten der Lufthansa-Ferienfluggesellschaft Discover mehrmals zu Streiks aufgerufen. (afp)