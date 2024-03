Neuralink-Video zeigt über Gedankensteuerung Schach spielenden Mann

Das Start-up-Unternehmen Neuralink von Technologie-Milliardär Elon Musk hat ein Video eines querschnittsgelähmten Menschen verbreitet, der offenbar mithilfe eines Gehirnimplantats über seine Gedanken auf einem Computer Schach spielt.

Der 29-jährige Noland Arbaugh, der seit einem Tauchfunall vor acht Jahren von der Schulter abwärts gelähmt ist, sagt in dem Clip, er könne nun mit seinen Gedanken den Cursor auf einem Computer-Bildschirm steuern.

Das Implantat habe ihm die Ausübung zahlreicher seiner Hobbys erleichtert, sagt Arbaugh in dem Neuralink-Video in einem Gespräch mit einem Ingenieur des Unternehmens. Durch die Cursor-Steuerung mittels Gedanken könne er unter anderem das Videospiel „Civilization“ spielen, Japanisch und Französisch lernen.

Neuralink-Gründer Musk hatte im Januar bekanntgegeben, dass sein Unternehmen erstmals einem Patienten ein Hirnimplantat eingesetzt habe. Ende Februar hatte er erklärt, dieser könne nun eine Computermaus mit seinen Gedanken steuern.

Patient Arbaugh sagte nun in dem Neuralink-Video, er habe bereits einen Tag nach dem Einsetzen des Implantats wieder das Krankenhaus verlassen können. Er habe anfangs nur daran gedacht, den Cursor zu bewegen – bis das Implantatsystem seine Gedanken schließlich umgesetzt habe.

The first human Neuralink patient, who is paralysed, controlling a computer and playing chess just by thinking. pic.twitter.com/eMt159JoIg

— Historic Vids (@historyinmemes) March 21, 2024