Norweger Jon Fosse mit Literaturnobelpreis ausgezeichnet

Der norwegische Autor, Dramatiker und Träger des Literaturnobelpreises 2023, Jon Fosse, hielt am 7. Dezember 2023 im Vorfeld der Nobelpreisverleihung am 10. Dezember seinen Nobelvortrag an der Schwedischen Akademie in Stockholm, Schweden. Foto: FREDRIK PERSSON/TT News Agency/AFP über Getty Images)´