„So einfach wie Pizzabestellung“: Wie Fentanylpillen Amerikas Jugend töten

Die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde beschlagnahmte am 3. September 2022 am Grenzübergang Nogales an der südlichen Grenze zu Mexiko etwa 47.000 regenbogenfarbene Fentanylpillen, 186.000 blaue Fentanylpillen und 6,5 Pfund Meth, die in einem Bodenfach eines Fahrzeugs versteckt waren. Foto: U.S. Zoll und Grenzschutz