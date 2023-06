Erfurt: Unbekannte säen Cannabispflanzen entlang öffentlicher Straße aus

Unbekannte haben entlang einer öffentlichen Straße in Erfurt Cannabispflanzen in Kübeln ausgesät. Und nicht wenig.

Die Polizei in der thüringischen Landeshauptstadt geht nach Angaben vom Freitag von einer vierstelligen Zahl an Pflanzen aus. Die Beamten erhielten am Donnerstagabend einen anonymen Hinweis auf Cannabispflanzen in der betreffenden Straße. Eine Streifenbesatzung stellte daraufhin entlang der gesamten Straße Pflanzen fest.

Noch am Abend entfernten Beamte knapp 80 Pflanzen und überprüften deren THC-Gehalt. Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) gehört neben Cannabidiol (CBD) zu den beiden wichtigsten Inhaltsstoffe von Cannabis. THC wird dabei die berauschende Wirkung zugeschrieben

Da der THC-Wert der untersuchten Pflanzen als strafrechtlich relevant eingestuft wurde, ermittelt die Polizei nun wegen des Anfangsverdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Am Freitag entfernten Beamte sämtliche Pflanzen. Wer das Cannabis aussäte, ist Gegenstand der Ermittlungen.(afp)