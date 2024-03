Verdächtige Taschen in einer Bankfiliale: Großeinsatz der Polizei in Bochum

Wegen zwei verdächtiger Taschen in einer Bankfiliale im Bochumer Stadtbezirk Wattenscheid hat es am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Aufgrund der unklaren Gefahrenlage sei der Bereich um die Sparkasse weiträumig abgesperrt und evakuiert worden, sagte ein Sprecher der Bochumer Polizei. Im Anschluss seien die Taschen von Spezialisten des Landeskriminalamts (LKA) untersucht worden. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden.

Nach Angaben des LKA gehe von den Taschen keine Gefahr aus, sagte der Polizeisprecher am Abend. „Wir konnten den Radius der Absperrung wieder verringern.“ Lediglich in der Bank liefen noch weitere Maßnahmen. Die Polizei nahm am Abend einen 40-jährigen Mann fest, der verdächtigt wird, die Taschen in der Bankfiliale abgestellt zu haben. Er wird dem Sprecher zufolge nun verhört.

Für unbeteiligte Personen bestand den Polizeiangaben zufolge während des gesamten Einsatzes keine Gefahr. Verletzte habe es nicht gegeben. (afp)