Ananas – mehr als nur eine Frucht

Neben ihrer saftigen, süßen und köstlichen Beschaffenheit wurde die Ananas (Ananas comosus) seit alten Zeiten von Naturheilkundlern verwendet, um Magenprobleme zu lindern. Der therapeutische Wert der Ananas ist hauptsächlich auf Bromelain zurückzuführen, ein proteolytisches Enzym.

Bromelain findet sich in verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln und Kräuterpräparaten und wird weiterhin auf seine potenzielle Verwendung in anderen medizinischen Anwendungen untersucht.

Ursprünglich stammt die Ananas aus Südamerika. Ab dem 15. Jahrhundert tauchte sie in Europa und Indien auf; dank der Seeleute, die herausfanden, dass der Verzehr von Ananas ihrer Gesundheit während der langen Seereisen zuträglich war. Heute werden weltweit 100 verschiedene Ananassorten verkauft, hauptsächlich aus Costa Rica, Brasilien, den Philippinen, Thailand, Indonesien und Indien.

Vorteile

Die Inhaltsstoffe der Ananas haben mehrere gesundheitliche Vorteile: Stärkung des Immunsystems, Unterstützung bei der Verdauung, Aufrechterhaltung des Säure-Basen-Gleichgewichts im Körper und eine Risikoverringerung für chronisch-entzündliche Krankheiten.

Das Enzym Bromelain hilft als proteolytisches Enzym, die Proteinmoleküle in der Nahrung für eine bessere Absorption und Verdauung aufzubrechen. Diese Eigenschaft hat auch andere vorteilhafte Wirkungen im Körper.

1. Herz

Ananas enthält Ballaststoffe und Kalium. Beides hilft, die Herzgesundheit zu erhalten, indem das Risiko von Herzkrankheiten und Schlaganfällen verringert wird. Kalium ist entscheidend für die Regulierung des Blutdrucks, und Ballaststoffe helfen, den Cholesterinspiegel zu senken.

Die Antioxidantien in Ananas sind Flavonoide und phenolische Verbindungen, die Entzündungen und Schäden durch freie Radikale reduzieren. Eine Laborstudie an Ratten zeigte, dass diese Antioxidantien herzschützende Effekte haben können, indem sie den oxidativen Stress und Herzentzündungen reduzieren.

2. Gehirn

Der Kupfergehalt in Ananas kann dazu beitragen, die neuralen Pfade im Gehirn zu erhalten und somit die kognitive Funktion zu verbessern. Eine Studie aus dem Jahr 2017 im Iran zeigte, dass Ananassaft die kognitive Fähigkeit von gedächtnisbeeinträchtigten Mäusen, Objekte zu erkennen, positiv beeinflusste. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Ananas das Potenzial hat, einigen kognitiven Störungen wie Alzheimer entgegenzuwirken.

Ananas können die psychische Gesundheit durch die Reduzierung von Angstzuständen und die Verbesserung der Stimmung unterstützen, dank ihres Gehalts an Tryptophan und Magnesium. Beides ist bekannt dafür, die Produktion von Serotonin im Körper zu erhöhen – die Substanz, die die Stimmung hebt. Personen, die unter Depressionen und Angstzuständen leiden, sollten Ananas in ihre tägliche Ernährung aufnehmen.

3. Krebs

Krebs ist eine chronische Krankheit, die durch unkontrolliertes Zellwachstum gekennzeichnet ist. Sein Fortschreiten ist mit oxidativem Stress und chronischen Entzündungen verbunden.

Ananas enthält krebslindernde Verbindungen, einschließlich Quercetin, Beta-Carotin, Bromelain und Vitamin C, die bekannt sind, das Immunsystem zu stärken und schädliche freie Radikale zu neutralisieren, wodurch oxidativer Stress minimiert und Entzündungen reduziert werden können. Zusätzlich wurde gezeigt, dass Bromelain das Tumorwachstum verringert, den Zelltod induziert und Entzündungen reduziert.

Eine Laborstudie fand heraus, dass Bromelain das Wachstum von Brustkrebszellen unterdrückte, und eine weitere Studie fand heraus, dass es das Wachstum von Dickdarmkrebszellen hemmte.

In Studien wird weiterhin mit den krebshemmenden Eigenschaften der Ananas experimentiert. Einige Krebszentren nehmen Ananas in die tägliche Ernährung ihrer Patienten auf.

4. Verdauung

Bromelain, das Hauptverdauungsenzym in Ananas, wurde erstmals 1891 identifiziert und wird seit über 50 Jahren als Nahrungsergänzungsmittel bei Magenverstimmungen und Entzündungen verwendet. Mittlerweile wurden acht proteolytische Substanzen aus Bromelain isoliert. Die Bromelain-Therapie wird bei Patienten mit Pankreasinsuffizienz eingesetzt, die nicht genügend Verdauungsenzyme produzieren können.

Bromelain hilft nicht nur bei der Verdauung der Proteine in der Nahrung, sondern auch die Ballaststoffe der Ananas tragen zur Darmmobilität und gesunden Ausscheidung bei.

5. Sportverletzungen

Aufgrund seiner entzündungshemmenden Wirkung, insbesondere auf Muskeln, Gelenke und Weichgewebe, wird Bromelain bei Sportverletzungen und Schwellungen verwendet. Eine klinische Studie zeigte, dass Bromelain, das Boxern verabreicht wurde, „alle Blutergüsse im Gesicht und Hämatome der Augenhöhlen, Lippen, Ohren, Brust und Arme in vier Tagen vollständig beseitigte“.

Das in Ananas enthaltene Magnesium ist gut geeignet, um Muskelkrämpfe und Ermüdung zu lindern.

6. Arthritis

Eine Auswertung der wissenschaftlichen Literatur deutet darauf hin, dass Bromelain eine sicherere alternative Behandlung für Osteoarthritis sein könnte „aufgrund seiner entzündungshemmenden und schmerzlindernden Eigenschaften“.

Eine Studie fand heraus, dass Menschen mit entzündlicher Arthritis im unteren Rückenbereich genauso viel von Bromelain-Ergänzungen profitierten wie von herkömmlichen Schmerzmitteln.

7. Haut

Der erste wichtige Schritt bei der Pflege von Verbrennungen oder Wunden besteht darin, den Bereich zu behandeln, bevor systemische Komplikationen wie Entzündungen und Infektionen einsetzen. Bromelain-Gel wird oft verwendet, um so viel wie möglich von der beschädigten Haut zu entfernen, damit die Zellen mit minimaler Narbenbildung nachwachsen können.

Mehrere Studien haben gezeigt, dass Bromelain Entzündungen, Schwellungen, Blutergüsse und Schmerzen nach Operationen reduzieren kann. Bromelain wurde auch als wirksam befunden bei der Schmerzkontrolle nach parodontalen Eingriffen.

Aktuell enthalten viele Hautkosmetika Bromelain wegen seiner Peeling-Eigenschaften und der Fähigkeit, beschädigtes Gewebe zu entfernen.

Vorsicht ist jedoch bei folgenden Punkten geboten:

Der Verzehr von Ananas kann zu allergischen Reaktionen führen, einschließlich Juckreiz, Schwellungen und Kribbeln im Mund und Rachen.

Die Säure im Ananassaft kann bei einigen Menschen Sodbrennen oder sauren Reflux verursachen.

Übermäßiger Konsum von Ananas kann den Blutzuckerspiegel in die Höhe treiben.

Bromelain kann mit bestimmten Medikamenten interagieren, einschließlich Antibiotika, Blutverdünnern und Antiepileptika.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Pineapple–Aids in Digestion, Arthritis Pain, and Healing Sports Injuries“. (deutsche Bearbeitung kr)