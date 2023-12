Die Kraft des Perlenpulvers: Uraltes Heilmittel wissenschaftlich bestätigt

Insbesondere in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) und in ayurvedischen Praktiken wird Perlenpulver seit Jahrhunderten vielseitig genutzt. Es ist als entzündungshemmend, entgiftend und entspannend bekannt. Auch ist es gut für die Knochen und die Haut. Schon Kleopatra soll Perlen in Essig aufgelöst und getrunken haben, um ihre Schönheit zu bewahren. Außerdem soll es Giftstoffe lösen sowie Sonnenschäden und Altersflecken beseitigen können.

In den letzten Jahren hat auch die moderne Wissenschaft begonnen, die gesundheitlichen Vorteile des Perlenpulvers zu entdecken. Forscher bestätigten viele der bereits bekannten Wirkungen und entdeckten neue vielversprechende Wirkmechanismen.

Reichhaltige Zusammensetzung

Perlenpulver enthält eine reiche Kombination an Mineralien, Aminosäuren und anderen bioaktiven Verbindungen.

Zudem enthalten Perlen eine Vielzahl von Spurenelementen, die je nachdem, ob es sich um Salzwasser- oder Süßwasserperlen handelt, variieren. Dazu gehören Natrium, Kalium, Magnesium, Mangan, Silizium, Kupfer, Eisen, Zink, Barium, Germanium, Chrom, Nickel, Kobalt, Titan, Scandium, Selen, Brom und Jod. Viele dieser Elemente sind für das gesunde Funktionieren des Körpers unerlässlich.

Selen stärkt das Immunsystem und hat krebshemmende Eigenschaften. Zink aktiviert Enzyme, die den Alterungsprozess verlangsamen. Mangan schützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, trägt zur Regulierung des Nervensystems bei und erleichtert die Kalziumaufnahme. Germanium hat antitumorale Eigenschaften und Eisen kann helfen, die Symptome einer Anämie zu lindern.

Bestätigte Wirkungen

Einer der am häufigsten behaupteten Vorteile von Perlenpulver ist seine Wirkung auf die Gesundheit der Haut. Es ist dafür bekannt, dass es einen strahlenden Teint fördert und das allgemeine Erscheinungsbild der Haut verbessert. Die im Perlenpulver enthaltenen Aminosäuren und Spurenelemente können dazu beitragen, die Kollagenproduktion anzuregen und die Elastizität der Haut zu verbessern. Auch können sie bei der Wundheilung helfen.

Neuere Studien bestätigen auch die beruhigende Wirkung perlenähnlicher Substanzen wie Perlenpulver und Perlenproteinextrakte. Der hohe Magnesiumgehalt von Perlenpulver erhöht zudem nachweislich den Gamma-Aminobuttersäure-Spiegel – einen Neurotransmitter, der bei Depressionen, Angstzuständen und bestimmten Schlafstörungen hilft.

Auch die positive Wirkung des Perlenpulvers auf die Knochen und deren Wachstum wurde inzwischen bestätigt, insbesondere in Kombination mit Polymilchsäure. Im Zusammenspiel stärken die beiden die Aktivität von mesenchymalen Stammzellen aus dem Knochenmark, die eine entscheidende Rolle bei der Gewebereparatur, -regeneration und -erhaltung spielen.

Wasserlösliches Perlenpulver kann sich positiv auf das Herz-Kreislaufsystem auswirken. So könnte Perlhydrolysat dazu beitragen, dass die Blutgefäßzellen gesund bleiben und gut funktionieren. Höhere Dosen können dem Herzen helfen, sich besser zusammenzuziehen und seinen normalen Rhythmus schneller wiederzufinden. Über längere Zeit in höheren Dosen verabreicht können sie Herzrhythmusstörungen vorbeugen, zitiert die Fachzeitschrift „Frontiers in Pharmacology“.

Perlen haben auch eine aufbauende und schützende Wirkung auf die Augen.

In einer Studie, die in der gleichen Zeitschrift zitiert wird, wurden verletzte Hornhäute von Kaninchen mit Perlenpulver behandelt. Es wurde nicht nur eine signifikante Verbesserung beobachtet, sodass die Hornhaut nicht mehr von einer normalen Hornhaut zu unterscheiden war, sondern die positiven Auswirkungen hielten auch noch drei Monate nach Beendigung der Behandlung an.

Multitalent Glutathion

Durch die Verringerung des oxidativen Stresses kann Perlenpulver dazu beitragen, Zellen und Gewebe vor Schäden zu schützen.

Die Verabreichung von drei Gramm proteinreichen Perlenpulver über acht Wochen führte zu einem erheblichen Anstieg der gesamten antioxidativen Kapazität und des Glutathiongehalts.

Gleichzeitig unterdrückte es die Bildung von Lipidperoxid, bei dem es sich um reaktive Verbindungen handelt, die Zellen schädigen können.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Perlenpulver zur Behandlung verschiedener altersbedingter degenerativer Krankheiten eingesetzt werden kann, indem es die antioxidativen Abwehrkräfte des Körpers stärkt.

Glutathion ist ein starkes Antioxidans, das eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung des Immunsystems, beim antioxidativen Schutz und bei der Beseitigung von Giftstoffen spielt.

Die spezifischen Mechanismen, durch die das Perlenpulver den Glutathionspiegel erhöht, sind noch nicht vollständig geklärt. Aber man nimmt an, dass dies auf den hohen Gehalt an Antioxidantien und das Vorhandensein bestimmter Spurenelemente zurückzuführen ist.

Die Erhöhung des Glutathionspiegels im Körper ist aus mehreren Gründen wichtig:

Schutz von Antioxidantien: Glutathion hilft bei der Regeneration anderer Antioxidantien wie Vitamin C und E und spielt eine entscheidende Rolle bei der Neutralisierung und Beseitigung freier Radikale und anderer schädlicher Substanzen aus dem Körper.

Entgiftung: Glutathion ist an der Entgiftung verschiedener Verbindungen – einschließlich Schwermetallen wie Quecksilber – beteiligt, indem es sich an diese bindet und ihre Ausscheidung aus dem Körper erleichtert.

Unterstützung des Immunsystems: Glutathion ist für das reibungslose Funktionieren des Immunsystems unerlässlich.

Zelluläre Gesundheit: Glutathion ist an verschiedenen zellulären Prozessen beteiligt und ist wichtig für die Aufrechterhaltung der allgemeinen Gesundheit und Funktion der Zellen.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „From Ancient Remedy to Modern Science: The Powerful Health Benefits of Pearl Powder“ (deutsche Bearbeitung jw)